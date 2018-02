Trump rechaza sanidad universal al citar sistema “quebrado” del Reino Unido

Washington, 5 feb (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, criticó hoy a los demócratas por proponer una sanidad pública de cobertura universal con “grandes subidas de impuestos”, a la vez que apuntó que en el Reino Unido hay protestas porque el sistema de salud está “quebrado y no funciona”.

“Los demócratas están impulsando una Sanidad Universal mientras miles de personas están marchando en el Reino Unido porque su sistema está quebrado y no funciona”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario señaló que “los demócratas quieren grandes subidas de impuestos por un cuidado médico realmente malo y no personal. ¡No, gracias!”.

Trump comentaba así una gran manifestación este fin de semana en el Reino Unido en la que, curiosamente, se exigían más fondos para el Servicio Nacional de Salud (NHS), encargado de ofrecer cobertura médica a todos los británicos y sufragado por fondos públicos.

El tuit del mandatario se produjo después de que Nigel Farage, el ex líder del partido ultranacionalista británico UKIP, apareciese en el programa “Fox and Friends” de la cadena conservadora estadounidense Fox, uno de los favoritos de Trump, y donde comentó la manifestación en Londres.

Pese a la mayoría republicana en el Congreso, Trump y los republicanos han sido incapaces de revocar el “Obamacare”, como se conoce la reforma sanitaria impulsada por su predecesor, Barack Obama, que amplió la cobertura médica a millones de estadounidenses, aunque lejos de proponer un sistema de salud universal.

El pasado año, el senador y ex aspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders presentó una propuesta legislativa de salud pública universal en el país, que recibió algunos apoyos demócratas pero que tiene escasas posibilidades de salir adelante en el Congreso.

