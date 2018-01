“House of Cards” retoma el rodaje de su última temporada

Los Ángeles (California), 31 ene (EFEUSA).- “House of Cards”, una de las series estrella de Netflix, afectada por los escándalos de acoso sexual de su protagonista, Kevin Spacey, quien fue despedido en noviembre, ha retomado hoy el rodaje de su última temporada.

Según informó la compañía en un comunicado, los actores Diane Lane y Greg Kinnear se incorporan al reparto de esta sexta temporada, que estará compuesta por ocho episodios.

La producción de la serie se suspendió temporalmente en octubre tras las acusaciones de acoso sexual contra Spacey.

El actor fue acusado por su compañero de profesión Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de “House of Cards” señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba el suceso del que le acusaba, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía “la más sincera disculpa”.

“Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado”, adujo Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Tras lo ocurrido, Netflix y la productora de la serie, Media Rights Capital, hicieron cambios en el guión para que el peso de la historia recayera sobre los hombros de Claire Underwood, el personaje de Robin Wright, quien encarna a la primera dama estadounidense.

Netflix informó recientemente que la cancelación del contrato de Spacey y de otros proyectos que ambas partes tenían previstos han costado a la compañía unas pérdidas de 39 millones de dólares, según los resultados económicos de la compañía del cuarto trimestre de 2017.

Por ahora, no hay una fecha de estreno fijada para el lanzamiento de esta última temporada.

