Denuncian que ley santuario en Illinois no se cumple tras detención “soñador”

Chicago (IL), ene 31 (EFEUSA).- El pastor y activista proinmigrante José Landaverde denunció hoy el incumplimiento de la denominada ley “santuario” aprobada el año pasado en Illinois después de la detención de un “soñador” en la ciudad de Skokie, vecina a Chicago.

“El estado es ‘santuario’, el condado de Cook (donde se asienta Skokie) es ‘santuario’, pero los agentes de Inmigración (ICE) siguen actuando libremente y con la colaboración de autoridades judiciales”, declaró a Efe el religioso.

Landaverde e integrantes de la Misión Fe, Vida y Esperanza que encabeza en la ciudad de West Chicago, en el condado DuPage, realizaron hoy una vigilia frente al local de la corte en Skokie para protestar por la detención de Christian Gómez García, de 29 años.

Según una carta que presentaron ante la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Chicago para pedir su libertad, Gómez ha vivido en Estados Unidos desde los cuatro años y se benefició con la Acción Diferida (DACA) en 2012.

Sin embargo, al presentar el pedido de renovación hubo un error en la solicitud a fines del año pasado, por lo que quedó desprotegido.

La madre de Gómez informó hoy en conferencia de prensa que éste fue detenido días pasados en la corte de Skokie, después de pagar una multa policial por un problema de tránsito.

“Dos hombres lo estaban aguardando a la salida, no tenían distintivos de ICE o de la policía y se lo llevaron después de pedirle que mostrara el permiso de trabajo”, relató.

En la carta dirigida al director de ICE en Chicago, Ricardo A. Wong, se señala que Gómez es elegible para renovar su DACA y para continuar protegido de la deportación.

Landaverde dijo que Gómez fue recluido en el centro de detención de Inmigración de Kenosha, en Wisconsin.

El religioso de origen salvadoreño responsabilizó de la situación al congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, porque fue en su oficina de Chicago donde se llenaron equivocadamente los papeles de la renovación.

En Illinois rige desde el año pasado la Ley TRUST, que convirtió al estado en “santuario” para los indocumentados.

Los inmigrantes que no hayan cometido delitos graves estarían protegidos en lugares públicos, como las cortes, escuelas, iglesias y hospitales, donde no pueden ingresar los agentes federales sin una orden judicial de arresto.

La ley, promulgada por el gobernador republicano, Bruce Rauner, establece asimismo que ningún departamento policial de Illinois puede colaborar con ICE en tareas de inmigración y que el estado no tendrá registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones.

En la vigilia en Skokie, la madre de Gómez pidió su libertad por tratarse de un “muchacho sano” y trabajador alejado de las “pandillas”.

