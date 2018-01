Piden a gobernador de Florida que mantenga neutralidad en la red por decreto

Miami (EFEUSA).- Ryan Torrens, candidato a la nominación demócrata para el puesto de fiscal general de Florida, reclamó al gobernador de este estado, el republicano Rick Scott, que en defensa de los consumidores firme una orden ejecutiva que garantice el mantenimiento de la “neutralidad” de internet.

Así lo han hecho ya el gobernador de Montana, Steve Bullock, y el de Nueva York, Andrew Cuomo, ambos demócratas, en respuesta a la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que en diciembre pasado acabó con la regulación que desde 2015 garantizaba la “neutralidad” y hacía de internet un servicio público.

Torrens dijo en un comunicado que Scott debería seguir esos ejemplos, porque “proteger a los consumidores es algo que debe ser asumido por todos los partidos políticos”.

Según el candidato demócrata, el fin de la neutralidad permitirá a las “compañías de telecomunicaciones más grandes extraer un beneficio extraordinario de los dólares que han invertido en hacer ‘lobby’ político”, indicó.

Sin embargo, pese a esta afirmación, el gigante de las telecomunicaciones AT&T pidió al Congreso estadounidense que elabore una “una propuesta de derechos de internet” que se aplique a todas las compañías de la red y garantice la neutralidad, transparencia, acceso, no discriminación y protección de la privacidad para todos los usuarios”.

La abolición del principio que garantizaba el acceso en igualdad de condiciones a una internet abierta conlleva que las empresas proveedoras del servicio puedan bloquear páginas web o ralentizar el acceso a ellas de parte de los consumidores si no pagan tarifas extras.

Ya hay 22 estados que han demandado a la FCC y pedido el restablecimiento de la norma previa y los demócratas en el Senado se proponen forzar un voto en la cámara con el mismo objetivo.

“Los floridanos merecen la misma protección que tienen ahora los consumidores de Montana y Nueva York y que estudian ya varios otros estados”, dijo Torrens.

Torrens alegó que muchos de los servicios de la gobernación de Florida se brindan a través de internet y todo lo que los proveedores de internet hagan para limitar el acceso no solo es “equivocado sino inaceptable”.

También mencionó que los niños de familias trabajadoras que necesitan acceso a la red para cumplir con sus tareas escolares y triunfar en la vida se quedarán sin esa herramienta si sus padres no pueden pagar por un acceso pleno a internet.

“Llamo al gobernador Scott a que siga las huellas de Montana y Nueva York y firme inmediatamente una orden ejecutiva que prohíba a los organismos públicos de Florida hacer negocios con proveedores de internet que no respeten la neutralidad”, dijo Torrens.

