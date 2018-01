Beckham no da detalles del equipo de fútbol de Miami pero los hinchas ya celebran

Miami, 29 ene (EFE).- El exfutbolista británico David Beckham hizo hoy junto a sus socios la presentación oficial del equipo que representará a Miami en la MLS, la liga mayor de fútbol de EE.UU., pero no dio detalle alguno de su nombre, colores o jugadores.

Aunque todo eso falta por conocerse y no se divulgará hasta dentro de unos días, pese a que se había anunciado para hoy, el club ya tiene hinchada y se hizo notar bastante en la larga ceremonia celebrada en un teatro de Miami.

Con carteles con la figura de Beckham y el mensaje “Preparados para la gloria. Vamos Miami”, el grupo apodado “Legión del Sur” amenizó la ceremonia con cánticos y consignas que crearon un ambiente similar al del comienzo de un partido de fútbol.

“Miami es una ciudad hecha con sueños. Ahora yo he hecho mi sueño realidad”, dijo un Beckham visiblemente emocionado.

La presentación oficial llega varios años después de iniciado este proyecto que ha pasado por toda clase de vicisitudes y obstáculos que incluso hicieron temer que fracasara.

“Miami es una ciudad construida por sueños. Ahora he hecho mi sueño realidad”, dijo el exjugador del Manchester United y el Real Madrid en el acto de presentación celebrado hoy en el Adrienne Arsht Center de Miami, en el que participaron los accionistas del Miami Beckham United, directivos de la MLS y autoridades locales de Miami.

Beckham dijo que “ha habido momentos muy difíciles” en los que él y sus socios pensaron que no lo iban a lograr, pero no se dio por vencido.

“La única cosa que me empujó fueron los aficionados”, dijo Beckham mientras señalaba a los hinchas presentes en el acto.

El club estará dirigido por un grupo en el que, además de Beckham, están el boliviano Marcelo Claure, director gerente de Sprint y miembro de la junta directiva de SoftBank, y los cubano-estadounidenses Jorge y José Mas, dueños de MasTec, un grupo de telecomunicaciones y construcción.

También forma parte Masayoshi Son, fundador y director gerente de SoftBank, y el empresario y gerente de entretenimiento Simon Fuller.

Jorge Mas, hijo del fundador de la Fundación Cubano Americana, Jorge Mas Canosa, señaló hoy que “Miami es una ciudad ganadora”.

“Nos merecemos ser la mejor ciudad de fútbol en el mundo. Somos uno, !somos Miami!”, exclamó.

Beckham dejó el Real Madrid -“un equipo bastante grande”, dijo con humor- para unirse en 2007 al LA Galaxy, de Los Ángeles, porque, según dijo, se dio cuenta del “potencial de la MLS”.

David llegó a la MLS como el primer “jugador franquicia” con el objetivo de elevar el fútbol en EE.UU. y ahora va a ser el primer exjugador en ser dueño de un equipo de la liga.

