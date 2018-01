Estrellas de Hollywood boicotean a Trump con un discurso de la Unión paralelo

Washington, 26 ene (EFEUSA).- Un grupo de estrellas de Hollywood protagonizará un evento paralelo al discurso sobre el Estado de la Unión que dará el presidente, Donald Trump, el próximo martes, informó hoy el actor Mark Ruffalo en su cuenta de Twitter.

El acontecimiento, bautizado como “El discurso popular del Estado de la Unión”, acogerá también a figuras como el director Michael Moore, las actrices Whoopi Goldberg, Rosie Perez y Cynthia Nixon y los cantantes Andra Day y Common, además del propio Ruffalo.

La versión “populista” del tradicional discurso tendrá lugar en Nueva York, según dijo el actor a la revista People, y está programada para el lunes por la noche, antes de la intervención de Trump ante el Congreso.

Según incidió, “será un mejor reflejo del estado de nuestra Unión, basado en un punto de vista más populista, basado en el punto de vista de la gente”.

“Es más importante porque tenemos un presidente que tiene dificultades con la verdad, que tiene una agenda radical y divisiva y que gasta una enorme cantidad de tiempo centrándose en lo negativo, la desesperanza y la desesperación”, apuntó Ruffalo.

En su cuenta de la red social Twitter, la estrella dijo estar “emocionado” ante el acontecimiento del 29 de enero, y lo calificó como una “celebración del movimiento de la resistencia” contra Trump.

Para el actor, que fue nominado al Oscar por su papel en la película “Spotlight” en 2016, el nuevo discurso supone una forma de “trazar un camino a la victoria en 2018”, en referencia a las elecciones legislativas que tendrán lugar en el país.

El evento será organizado por las asociaciones We Stand United, Move On y Stand Up America.

Durante la campaña presidencial de 2016, Ruffalo aceptó desnudarse en su próxima película si salía elegido cualquier otro candidato que no fuera Trump.

Hace unos días, cuatro legisladores del Partido Demócrata ya avanzaron que no asistirían al discurso de Trump después de que el presidente supuestamente calificara como “agujeros de mierda” a países latinoamericanos y africanos.

En esta línea de protesta, las legisladoras de ese partido pidieron a sus compañeros, hombres y mujeres, demócratas y republicanos, que vistan de negro en solidaridad con las víctimas de acoso sexual en el primer discurso sobre el Estado de la Unión que dará el mandatario.

Los demócratas eligieron al representante Joe Kennedy III para replicar en inglés la intervención de Trump, y a Elizabeth Guzmán, primera mujer inmigrante hispana electa en la Cámara de Delegados de Virginia, para dar la réplica en español.

