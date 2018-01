Mnuchin aclara comentarios que generaron críticas y depreciación del dólar

Nueva York, 25 ene (EFEUSA).- El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tuvo que aclarar hoy unos comentarios que hizo en la víspera sobre las ventajas de un dólar débil y que generaron duras críticas y una caída en el valor de la moneda.

Durante una rueda de prensa en Davos (Suiza), Mnuchin dijo el miércoles que un “dólar débil” es “bueno para el comercio y para las oportunidades económicas”.

Esos comentarios hicieron que el dólar se depreciara el miércoles frente a otras monedas, un descenso que se mantenía hoy, con una caída del 0,59 % frente a una canasta de seis monedas a las 12.00 ET.

Esa depreciación se suma al 0,6 % que perdió el dólar frente a esas seis monedas de referencia el miércoles.

Al participar en un debate organizado por la cadena financiera CNBC estadounidense en Davos, Mnuchin insistió hoy en que esos comentarios se referían a la evolución a corto plazo del valor del dólar, no a largo plazo.

“A corto plazo, donde esté el dólar no me preocupa, porque fluctúa”, afirmó en ese debate televisado. “A corto plazo por supuesto que hay beneficios con un dólar con el valor más bajo”, y citó entre ellos las ventajas en el intercambio comercial.

Pero precisó que a largo plazo apostaba por la fortaleza del dólar, entre otras razones porque es la moneda de las reservas. “Y lo seguirá siendo, teniendo en cuenta la fortaleza y la confianza en los mercados estadounidenses”, agregó.

Los comentarios fueron recibidos por sorpresa por los comentaristas estadounidenses y un crítico editorial publicado hoy por The Wall Street Journal.

“Menudo espectáculo: el hombre cuya firma está en el billete verde le dice al mundo que quiere que su valor sea más bajo para que Estados Unidos pueda vengarse de sus vecinos en el intercambio comercial”, sostiene el Journal.

La crítica fue publicada bajo el titular “Haciendo el dólar débil de nuevo”, en alusión al lema de la campaña electoral del presidente Donald Trump (“Hacer Estados Unidos grande de nuevo”).

El Journal recordó que Estados Unidos “no vive en una burbuja económica” y tiene que recurrir a mercados externos para su producción manufacturera, por lo que un dólar débil socava la competitividad del país y beneficia a sus rivales extranjeros.

Mnuchin negó hoy que sus declaraciones sobre el valor del dólar sea un cambio en la posición del Gobierno, aunque durante la campaña electoral Trump también mencionó en algunas ocasiones que el dólar tenía un precio muy alto.

“Quizás es ligeramente diferente de lo que han dicho anteriores secretarios del Tesoro”, afirmó Mnuchin.

El dólar estadounidense estaba sufriendo hoy en los mercados internacionales no sólo por estos comentarios, sino también por las nuevas decisiones anunciadas por el Banco Central, incluyendo la posibilidad de prolongar los estímulos monetarios.

Cerca de la media sesión de Wall Street, el dólar continuaba hoy con depreciación frente al euro, que se cotizaba a 1,2486 dólares. El miércoles la divisa europea cerró en 1,2410 dólares.

