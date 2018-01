La FTC y la FDA advierten a compañías sobre la comercialización y venta de productos para la cesación de opiáceos

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) enviaron por correo cartas de advertencia a 11 comercializadores y distribuidores de productos para la cesación de opiáceos por incurrir en la comercialización ilegal de productos efectuando declaraciones sin fundamentos con respecto a su efectividad en el tratamiento de la adicción a las sustancias opiáceas y su abstinencia.

La Chairman interina de la FTC, Maureen K. Ohlhausen, dijo al respecto: “La adicción a las sustancias opiáceas es una grave epidemia de salud que afecta a millones de estadounidenses. Las personas, y sus seres queridos, que están luchando contra esta enfermedad necesitan ayuda real, y no tratamientos no probados. Continuaremos trabajando junto con la FDA para ocuparnos de este tema tan importante.”

Las estafas que involucran fraudes relacionados con la salud pueden plantear serios riesgos para la salud. No ha sido demostrado que estos productos sean seguros ni efectivos, y podrían impedir que algunos pacientes busquen terapias adecuadas y aprobadas por la FDA. La venta de productos no aprobados por medio de declaraciones que implican que pueden ser efectivos para tratar la adicción y abstinencia de opiáceos constituye una infracción de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Asimismo, efectuar declaraciones terapéuticas infundadas constituye una infracción de la Ley de la FTC, que prohíbe la publicidad engañosa.

Hoy, la FTC, en coordinación con SAMHSA del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), también publicó una hoja informativa para ayudar a los consumidores a conseguir ayuda real para la adicción o abstinencia de opiáceos y para advertirles que eviten los productos que prometen ayuda pero que no cumplen con sus promesas. La hoja informativa tiene recomendaciones que tanto los consumidores como los profesionales de la salud pueden compartir con aquellas personas que están considerando conseguir ayuda para la adicción y abstinencia de opiáceos. Según SAMHSA, los pacientes que reciben tratamiento asistido con medicamentos aprobados por la FDA, reducen el riesgo de muerte a la mitad.

La FDA y la FTC han expedido conjuntamente cartas de advertencia dirigidas a 11 compañías en referencia a sus productos: Opiate Freedom Center (Opiate Freedom 5-Pack), U4Life, LLC (Mitadone), CalmSupport, LLC (CalmSupport), TaperAid (TaperAid & TaperAid Complete), Medicus Holistic Alternatives, LLC (Natracet), NutraCore Health Products, LLC (Opiate Detox Pro), Healthy Healing, LLC (Withdrawal Support), Soothedrawal, Inc. (Soothedrawal), Choice Detox Center, Inc. (Nofeel), GUNA, Inc. (GUNA-ADDICT 1), y King Bio, Inc. (AddictaPlex).

La FTC envió cuatro cartas de advertencia adicionales a otros comercializadores de productos para la cesación de opiáceos.

Todas las compañías usan plataformas en línea para efectuar declaraciones no probadas sobre la efectividad de sus productos para la cura, tratamiento o prevención de una enfermedad. Entre algunos ejemplos de las declaraciones efectuadas se incluyen:

“Marca #1 en ventas para la abstinencia de opiáceos”

“Imagínese una vida sin la irritabilidad, los deseos de consumo, la intranquilidad, la excitabilidad, el agotamiento y el malestar relacionados con la pesadilla de los síntomas de la adicción y la abstinencia.” “Suplementos seguros y efectivos para calmar varios de los síntomas físicos de la abstinencia de opiáceos.” “Rompa con el hábito de los calmantes.” “Alivie sus síntomas…adicción, abstinencia y deseos de consumo.” La FDA y la FTC le han solicitado una repuesta a cada una de las compañías dentro de un plazo de 15 días. A las compañías se les indicó que le informaran a cada agencia las acciones específicas adoptadas para abordar las preocupaciones de cada agencia. En las cartas de advertencia también se señala que la falta de corrección de las infracciones puede dar como resultado la aplicación de una acción de cumplimiento de la ley como un embargo o interdicto. Alentamos a los profesionales de la atención de la salud y a los consumidores a reportar cualquier evento adverso relacionado con estos productos al programa de reporte de eventos adversos de la FDA MedWatch. Para presentar un reporte, use el formulario de reporte voluntario en línea de MedWatch. El formulario completado se puede presentar en línea o enviar por fax al 800-FDA-0178. La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores. Usted puede aprender más sobre los temas de interés de los consumidores y presentar una queja de consumidor en internet o llamando al 1-877-FTC-HELP (382-4357). Haga clic en la opción “me gusta” la FTC en Facebook, “síganos” en Twitter en @LaFTC, lea los artículos de nuestro blog y suscríbase a los comunicados de prensa para acceder a las noticias y recursos más recientes. La FDA es una agencia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que promueve y protege la salud pública por medio, entre otras cosas, de garantizar la seguridad, efectividad e inocuidad de medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos para uso humano, y dispositivos médicos. La agencia también es responsable de la seguridad del suministro de alimentos, cosméticos, suplementos dietarios y dispositivos que emanan radiación eléctrica de nuestra nación, y de la regulación de productos de tabaco.