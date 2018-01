Miedo a circular en vehículos autónomos baja 15 puntos en un año en EEUU

Miami, 24 ene (EFEUSA).- El porcentaje de estadounidenses que tiene miedo de circular en vehículos totalmente autónomos bajó 15 puntos en un año, del 78 % al 63 %, según un sondeo publicado hoy por la AAA, la mayor asociación de automovilistas del país, con más de 58 millones de asociados.

El sondeo refleja en general un aumento de la aceptación y el conocimiento de los vehículos que funcionan sin conductor humano en comparación a la encuesta sobre el mismo tema realizada en 2017.

Sin embargo, por razones no determinadas, menos personas quieren que su próximo vehículo, comprado o alquilado, tenga la tecnología que le brinda una semiautonomía, desde la que evita colisiones (freno de emergencia automático y control de carril) hasta el estacionamiento automático y el control de adaptación de velocidad.

En el sondeo de 2017, el 59 % dijo que buscaría que su nuevo vehículo tuviera esas prestaciones y en el de este año, solo fue el 51 %, mientras que el 27 % aseveró que no quería esa tecnología y el 23 % se mostró inseguro.

“Los consumidores deben ponerse al día en lo que a nuevas tecnologías para los automóviles se refiere, con vistas a comprender plenamente los pros y los contras”, señaló la portavoz Montrae Waiters, en representación de Auto Club Group, la mayor entidad dentro de la Asociación Automovilística de Estados Unidos (AAA).

En un comunicado para informar del nuevo sondeo, Waiters indicó que los consumidores deben familiarizarse con una oferta de vehículos sin conductor o semiautónomos cada vez más amplía, pero sin perder de vista el tema de la seguridad.

El sondeo de AAA indica que los conductores masculinos y los “mileniales” (menores de 35 años) son los que más aceptan el manejar los vehículos autónomos.

De hecho en este último grupo son menos de la mitad los que tienen miedo de subirse a esos vehículos (49 % frente a un 73 % en 2017).

Incluso la idea de tener que compartir en un futuro no lejano las vías con esos vehículos sin un ser humano al volante genera inquietud.

Solo el 13 % de los conductores dice que se sentiría más seguro si en las carreteras y calles hay vehículos autónomos, mientras el 46 % señala que se sentiría más inseguro.

El 37 % se declara “indiferente” ante esa pregunta y el 4 % duda qué responder.

Las mujeres tienen más miedo a desplazarse en vehículos sin conductor humano que los hombres (73 % frente a 52 %) y también la que más inseguras se sentirían si tuvieran que compartir las vías con esa clase de automóviles (55 % frente a 36 %).

El sondeo destaca como una posible razón por la que una parte importante de automovilistas todavía no se compraría uno de los vehículos autónomos que el 73 % se considera superior como conductor al promedio, especialmente los hombres (ocho de cada diez piensa así).

La conclusión que extrae AAA de los resultados del sondeo es que “la mayoría de los conductores todavía disfrutan de la experiencia de estar al volante de su propio vehículo”.

El sondeo fue realizado por teléfono del 7 al 10 de diciembre de 2017 a una muestra de 1.004 adultos en territorio continental de Estados Unidos y cuenta con un margen de error de mas/menos el 3 %.

