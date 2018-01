Becerra y Napolitano urgen a los “soñadores” a renovar DACA cuanto antes

Los Ángeles, 17 ene (EFEUSA).- El fiscal general de California, Xavier Becerra, y la presidenta de la Universidad de California (UC) y exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, urgieron hoy a los “soñadores” a renovar DACA cuanto antes ahora que el Gobierno fue obligado a aceptar las solicitudes.

“Para todos aquellos ‘soñadores’ de DACA que fueron beneficiados en el pasado tienen que continuar hacia adelante con este beneficio, consideren renovar DACA ahora, ahora”, insistió Becerra en una conferencia de prensa en Sacramento.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), anunció el pasado fin de semana la reanudación de la aceptación de solicitudes para Acción Diferida (DACA) después de que les ordenase hacerlo el juez federal de California William Alsup, que evalúa cinco demandas contra el Gobierno por rescindir el programa.

La urgencia del llamado de Becerra y Napolitano llega después de que el Departamento de Justicia anunciase que apelará la decisión de Alsup, quien estableció que DACA debe seguir vigente hasta que se analicen las demandas encabezadas por UC, California y otros tres estados, la ciudad de San José y seis “soñadores”, entre otros.

El Gobierno apeló al Noveno Circuito el dictamen del juez de distrito en la ciudad de San Francisco, que ha fallado varias veces contra el gobierno del presidente Donald Trump, pero también llevará el desafío directamente el caso al Tribunal Supremo bajo el pretexto de que quieren resolver el tema de manera “rápida y justa”.

Aunque Becerra se mostró confiado en que la batalla contra la Administración se dará a favor de los “soñadores” y que se demostrará que el amparo que promulgó Barack Obama en 2012 era legal, el fiscal no quiere que los jóvenes pierdan la oportunidad de obtener dos años más de permiso.

Napolitano, responsable de la redacción de DACA cuando estaba al frente de DHS cuando Obama ordenó que se protegiese de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, dijo que los “soñadores” cuentan con el apoyo de UC.

“Envíen sus solicitudes, tenemos recursos económicos, de un fondo privado, para poderles apoyar en este proceso”, insistió la exgobernadora de Arizona.

La web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no tiene una fecha límite sobre cuándo dejará de recibir las solicitudes de renovación, pero aclara que las cosas pueden cambiar.

Al llamado del fiscal, que desde la Fiscalía General de California se ha convertido en uno de los principales obstáculos de las políticas de Trump, y de varias universidades se unieron las organizaciones defensoras de los inmigrantes, que también advirtieron que los jóvenes deben buscar asesoría confiable.

“Si usted cree que califica, consulte con un abogado de inmigración o organización de confianza ya. La ventanita de oportunidad es muy limitada”, insistió Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)

El abogado de inmigración y asesor de la legal de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL) Fernando Romo explicó a Efe que todos aquellos que se les venció el amparo antes del 5 de septiembre y no lograron renovar podrán enviar sus solicitudes, así como todos aquellos que no alcanzaron a cumplir con la fecha del 5 de octubre.

Otros grandes beneficiados son todos aquellos “soñadores” a los que se les vencerá su beneficio en los próximos seis meses.

“Bajo la nueva decisión federal, con tal que tengan menos de 180 días de validez en su permiso de trabajo podrán enviar la renovación, mi consejo es que no demoren en hacerlo”, insistió Romo.

Según cálculos de activistas, cada día que pasa 120 “soñadores” pierden su amparo migratorio, y a partir del 5 de marzo, fecha que estableció Trump para el cierre definitivo de DACA, esa cifra rondaría el millar diario.

Tanto Becerra como Napolitano también hicieron un llamado al Congreso para aprobar antes del 19 de enero un proyecto que dé un estatus legal permanente a los “soñadores” sin que perjudique a otros inmigrantes.

“Estamos haciendo nuestra labor defendiendo a estos jóvenes valiosos para nuestra comunidad. DACA está vivo”, insistió Becerra.

