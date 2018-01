Chris Hemsworth: “Hasta que no tienes hijos no entiendes lo que es dejarlos”

Los Ángeles, 15 ene (EFEUSA).- El dilema de un soldado de EE.UU. que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en Afganistán da forma al tejido emocional de “12 Strong”, una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.

“Creo que hasta que no tienes hijos no puedes entender por completo lo que significa dejarlos”, dijo el actor en una entrevista con Efe.

“Por ejemplo, la semana pasada volví a casa y pasé diez días durante las vacaciones navideñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le dije a mi hija: ‘Bueno, cariño, tengo que regresar al trabajo’. Y ella, con esa mirada desconsolada en la cara, me decía: ‘Si justo acabas de volver…'”, relató.

“Y no se hace más fácil cada vez que pasa. Pero (a raíz de este filme) empecé a pensar cómo sería no ir a una gira promocional sino a la guerra y que no fuera ‘te veo en diez días’. Estos tipos no sabían cuándo volverían y si volverían. Es algo que yo no podría hacer así que ahora respeto aún más a los hombres y mujeres soldado que lo hacen”, afirmó.

Hemsworth (Melbourne, 1983) cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor para liderar la película bélica “12 Strong”, una cinta que se estrenará en EE.UU. el próximo viernes y que cuenta con la dirección del debutante Nicolai Fuglsig y con los actores Michael Shannon y Michael Peña.

Inspirada en hechos reales, “12 Strong” relata la misión del primer equipo de fuerzas especiales estadounidenses que fue enviado a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.

La cinta retrata la compleja operación militar de unos soldados que aterrizaron en tierra hostil, que tuvieron que moverse con mucha precaución dentro del enrevesado equilibrio de fuerzas de las tribus afganas, y que se adaptaron a un terreno escarpado en el que los caballos resultaron ser una parte fundamental de las ofensivas.

Hemsworth explicó que, al principio, no vio claro incorporase a esta película creyendo que sería una cinta más de género.

“Pero luego leí el guion y tiene mucho corazón. Va, sobre todo, de las relaciones, primero entre los soldados estadounidenses, pero creo que lo que realmente me atrapó fue la relación y la amistad entre la gente local afgana y los estadounidenses”, apuntó.

Esa camaradería y “unidad” para luchar contra “una amenaza común” sedujo al intérprete, quien también destacó que “12 Strong” trata de derribar la “idea equivocada” de que “cualquiera que sea de esa parte del mundo (por Afganistán) es un terrorista”.

“Por otro lado, sólo la estética combinación de cargas de caballería al estilo de la Primera Guerra Mundial y de armamento y técnicas de hoy en día era algo que no se había visto en la pantalla. Pensé que sería una película visualmente impresionante y única”, opinó.

Aunque el rodaje en las frías montañas de Nuevo México (EE.UU.) y el exigente entrenamiento militar ya fueron de por sí toda una experiencia, Hemsworth llamó la atención sobre lo “inspirador” que fue para él pasar un tiempo con los soldados de élite que en la vida real llevaron a cabo esa misión, que durante años fue material clasificado, y quienes ahora lo relatan sin ego de ningún tipo.

“Es sólo humildad. Nos encanta pensar que hacemos cosas heroicas, nos encanta contar a la gente nuestras heroicas aventuras (…). Pero estos tipos para nada narran esos hechos con bravuconería. Lo ven, simplemente, como su deber”, argumentó.

El actor también subrayó que en esta “misión suicida”, en la que los talibanes habían puesto precio a sus cabezas y en la que los estadounidenses chapurreaban ruso sin saber si sus interlocutores eran aliados o enemigos, los militares de esta unidad “confiaban en su instinto” a la vez que “examinaban intelectualmente cada detalle y cada situación”.

En otro sentido, Hemsworth rememoró su sensación de “shock” y de “incertidumbre” cuando ocurrieron los atentados del 11-S.

“Recuerdo esta confusión intensa, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. En esos años, el terrorismo era algo que veías en las películas, como una idea de ficción. No representaba lo que representa ahora”, indicó.

Como feliz anécdota, “12 Strong” supone la primera vez en la que Hemsworth comparte escenas con su mujer Elsa Pataky, quien en la película, para rizar el rizo, da vida a la esposa del personaje del australiano en un pequeño papel que conecta emocionalmente al soldado con su hogar y su familia.

“Fue muy divertido. Hemos ensayado esa relación y esa química en la pantalla durante siete años”, bromeó sobre el tiempo que lleva junto a la española, con quien tiene tres hijos.

“Es amor. Si no tuviéramos esa química en la pantalla sería un verdadero problema”, finalizó entre risas.

