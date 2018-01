Durbin quiere llevar a votación propuesta para “soñadores” que rechazó Trump

Chicago (IL), 12 ene (EFEUSA).- El senador demócrata por Illinois Richard Durbin dijo hoy que insistirá con el acuerdo bipartidista que rechazó este jueves el presidente Donald Trump para resolver el estatus de los “soñadores” porque hasta la fecha es la única opción en la mesa de negociaciones.

“Es la única opción que tenemos”, manifestó en conferencia de prensa en Chicago, donde informó de que la próxima semana presentará en el Senado lo acordado por seis legisladores republicanos y demócratas.

En su opinión, el texto acordado por él mismo con los senadores republicanos Lindsey Graham, Cory Gardner y Jeff Flake y los demócratas Bob Menéndez y Michael Bennet es la “única oportunidad” de lograr un acuerdo antes del día 19, fecha límite para cerrar un presupuesto que evite el cierre parcial del Gobierno.

El legislador dijo estar convencido de que no será posible aprobar una solución “limpia” para dar un estatus legal permanente a los jóvenes indocumentados, tal y como quieren los “soñadores”, que rechazan que esta medida pueda incluir medidas que puedan afectar al resto de los indocumentados o la construcción del muro con México.

Para ello, es necesario incluir “otros temas” en la negociación, como la seguridad en la frontera exigida a cambio por el presidente Trump, reducir a la mitad la lotería de visas o restringir la reunificación familiar.

“Tenemos que encontrar una combinación que convenga a las dos partes, pero para nosotros el corazón de cualquier acuerdo será la aprobación del Dream Act y sus protecciones para los jóvenes”, señaló.

Sin embargo, en una reunión realizada este jueves en la Casa Blanca con congresistas, Trump rechazó la propuesta, que calificó de “extravagante” e inclusive realizó comentarios y vulgares sobre los inmigrantes de varios países.

“No tengo conocimiento de que en la historia de la Casa Blanca y del Despacho Oval un presidente haya dicho lo que escuché decir al presidente Trump”, dijo Durbin en referencia a la expresión “agujeros de mierda”.

“Sus comentarios estuvieron llenos de un odio vil y racista, y en un momento pensé en retirarme de la reunión, aunque después lo pensé mejor porque yo era el único demócrata presente”, agregó.

Trump negó hoy que utilizara esa expresión vulgar para referirse a países como El Salvador, Haití y Sudán, aunque reconoció en una serie de tuits haber usado un “lenguaje duro” en la reunión, y calificó la controversia de una mentira de los demócratas.

“Sí lo dijo, y repetidamente, yo estuve ahí”, afirmó Durbin, quien al ser consultado por los periodistas si era Trump el que mentía, respondió que el presidente “falta con la verdad”.

Según Durbin, Estados Unidos tiene una “historia muy extraña” con la inmigración, a pesar de ser una nación de inmigrantes.

“Siempre estamos recelosos del próximo grupo que va a llegar, siempre hay un tira y afloja que se refleja en el Congreso cuando se aborda el tema”, dijo.

De todas maneras, el senador demócrata afirmó que los impulsores del Dream Act, que presentó en el Congreso el propio Durbin por primera vez en 2001, no van a “renunciar” a su acuerdo, a pesar de la oposición del presidente y continuarán buscando una solución, “comprometidos como siempre aunque el proceso sea muy duro”.

Durbin confía en que se pueda incluir un acuerdo para los “soñadores” en el paquete presupuestario que debe ser votado a no más tardar el 19 de enero.

Consultado si negaría su voto al presupuesto en caso de que no hubiera acuerdo, dijo que no está dispuesto “a llegar a ese punto”.

“En diciembre me opuse al cierre del Gobierno, y también lo haré ahora”, dijo el senador, quien todavía confía en lograr el apoyo necesario entre sus colegas republicanos para solucionar el estatus migratorio de cientos de miles de jóvenes indocumentados.

