Autoridades de Nueva Jersey alertan de exposición a sarampión en aeropuerto

Nueva York, 13 ene (EFEUSA).- Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey alertaron sobre una posible exposición al virus del sarampión en el aeropuerto de Newark, donde el pasado 2 de enero aterrizó una pasajera infectada, cuya enfermedad era contagiosa ese día, para después tomar otro vuelo.

El Departamento de Salud indicó en una nota que quienes estaban en el aeropuerto Newark Liberty International entre las 6.30 am y las 5.30 pm ET podrían haber sido expuestos al sarampión, y en caso de estar infectados los síntomas pueden desarrollarse hasta el 23 de enero.

Añadieron que la pasajera, una estudiante de la Universidad de Indiana que viajaba sola, podría haberse trasladado desde la terminal C, donde arribó, a otras partes del aeropuerto antes de tomar un vuelo a Indianápolis desde una terminal doméstica.

En caso de desarrollar síntomas del virus, las autoridades recomendaron llamar a un proveedor médico antes de acudir a una consulta o un servicio de emergencias.

“Se pueden hacer arreglos especiales para evaluaciones mientras protegemos a otros pacientes y al personal médico de una posible infección”, añadió el Departamento de Salud.

Los departamentos de salud locales trabajan estos días en notificar a los residentes de Nueva Jersey que estuvieron potencialmente expuestos al virus en los vuelos de la pasajera enferma, señala el documento.

Sarpullidos, fiebres altas, tos, moqueo nasal y ojos llorosos y enrojecidos son síntomas del sarampión, un virus que se puede transmitir a través del aire cuando alguien tose o estornuda, o bien por contacto directo con los mocos o la saliva de una persona infectada.

La infección puede causar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, y en el caso de mujeres embarazadas puede causar un aborto, un nacimiento prematuro o que el bebé nazca con un peso bajo.

Las autoridades advirtieron que las personas no vacunadas contra el sarampión o que no lo han sufrido están en riesgo, y urgieron comprobar si las personas del entorno familiar están inmunizadas contra el sarampión, las paperas y la rubeola.

