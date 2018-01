Trump confirma que no aceptará un acuerdo sobre DACA sin fondos para el muro

Washington (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, confirmó que no aceptará ningún acuerdo en el Congreso para reemplazar el programa migratorio DACA que no incluya fondos para el muro en la frontera con México, algo a lo que se opone la oposición demócrata.

“No, tiene que incluir el muro”, dijo Trump al ser preguntado si firmaría una ley sobre DACA que no contenga fondos para su proyecto estrella.

“Necesitamos el muro para tener seguridad. Creo realmente que (los legisladores) van a conseguir una solución al problema de DACA. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro no funcionará”, agregó Trump en una conferencia de prensa junto a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.

Trump está negociando con el Congreso para reemplazar con una ley el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege de la deportación y permite estudiar o trabajar a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, apodados “soñadores”.

El mandatario anunció en septiembre pasado el fin de DACA y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para solucionar la situación de los “soñadores”, pero la Casa Blanca ha condicionado esa medida a la aprobación de varias prioridades de Trump, como un refuerzo de la seguridad fronteriza y cambios al sistema de inmigración legal.

Este martes, al recibir en la Casa Blanca a una veintena de legisladores para hablar del tema, Trump fue algo ambiguo sobre su posición, dado que aseguró que aceptaría cualquier acuerdo que le presentaran los negociadores del Congreso, sin insistir en que debía incluir el muro.

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que en la reunión se había alcanzado un acuerdo para afrontar DACA y otros tres asuntos, entre ellos la “seguridad fronteriza”.

Para la Casa Blanca, sin embargo, el término “seguridad fronteriza” siempre ha sido sinónimo de la construcción del muro, y Trump ya ha pedido al Congreso que le autorice 18.000 millones de dólares a lo largo de una década para financiarlo.

Los demócratas, no obstante, insisten en que su prioridad es encargarse únicamente de reemplazar DACA, y quieren llegar a un acuerdo sobre el tema antes del 19 de enero, la fecha límite para alcanzar un acuerdo presupuestario.

