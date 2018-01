“Soñadora” que demandó a Trump por cerrar DACA pide aprovechar la oportunidad

Los Ángeles, 10 ene (EFEUSA).- Dulce García, una de las seis “soñadoras” que demandó al Gobierno por poner fin a la Acción Diferida (DACA), recomendó hoy a los jóvenes beneficiados que no lograron renovar este amparo migratorio que aprovechen la decisión judicial de este martes de revivir parcialmente este programa.

“Deben tomar ventaja ya, buscar asesoría y hacer este trámite. Por lo menos estamos ganando dos años y más de 15.000 jóvenes habían perdido la protección y ahora podrían obtener esta renovación”, destacó a Efe García, de 34 años y abogada de profesión.

El juez federal de San Francisco William Alsup ordenó este martes a la Casa Blanca que acepte renovaciones de DACA hasta que se hayan resuelto todos los desafíos legales sobre esta materia pendientes en diferentes cortes del país.

Sin embargo, no pide al Gobierno del presidente Donald Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa.

García, oriunda de Cuernavaca, augura que el Gobierno apelará la decisión del juez californiano, aunque consideró que esta medida da un “nuevo impulso” a la lucha de los “soñadores”.

La joven indocumentada que llegó al país siendo una niña confió en que el fallo judicial contribuya a que se alcance un acuerdo político en Washington y que éste no “perjudique a otros inmigrantes”.

Trump se reunió este martes con unos 25 congresistas y senadores de ambos partidos para negociar una solución migratoria para los “soñadores”, una medida que la Casa Blanca insiste en vincular a otras exigencias como la construcción del muro con México.

El propio presidente anunció el 5 de septiembre de 2017 el fin de DACA y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para que solucione la situación migratoria de los “soñadores”, pero ha condicionado cualquier ley sobre ese tema el refuerzo de la seguridad fronteriza y el combate a la inmigración ilegal.

Tras el anuncio de la Administración Trump de rescindir el beneficio que amparaba de la deportación a cerca de 700.000 jóvenes indocumentados, seis “soñadores” interpusieron una demanda contra el Gobierno y sus acciones al considerar que esta decisión violaba los derechos constitucionales de los beneficiados.

El pasado 20 de diciembre, el juez Alsup escuchó los argumentos orales de cinco demandas que enfrenta el Gobierno, entre ellas la de García y sus compañeros de lucha.

“Confiábamos en que el juez fuera justo y decidiera por lo menos detener este ataque. Es un pequeña victoria y sabemos que el Gobierno va apelar, pero por ahora el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) deberá aceptar esas solicitudes”, insistió García.

La joven beneficiaria del programa puesto en marcha en 2012 por el entonces presidente Barack Obama señaló que la decisión de Trump está basada en “creencias negativas en contra de los mexicanos y latinos”.

Otra de las demandas que considera el juez es la entablada por la Universidad de California (UC), los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota y la querella entablada por la ciudad de San José.

“Terminar arbitraria y caprichosamente el programa DACA, que beneficia a nuestro país, en su conjunto, no solo es ilegal sino contrario a nuestros valores nacionales”, dijo en un comunicado Janet Napolitano, regente de UC, centro que presentó la demanda el 8 de septiembre pasado.

Por su parte, el fiscal general de California, Xavier Becerra, que lidera otra de las demandas en contra de la decisión de Trump, aseguró a última hora de este martes que la decisión de la corte demuestra que “nadie está por encima de la ley” y que la administración Trump no “siguió las reglas”.

Desde el anuncio de Trump de cancelar DACA, el 5 de septiembre de 2017, unos 120 jóvenes indocumentados pierden cada día este amparo migratorio, que les da además un permiso de residencia y trabajo, cifra que aumentaría a un millar a partir del 5 de marzo.

Related