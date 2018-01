Activistas mantendrán lucha por el TPS para salvadoreños ante el Congreso

Los Ángeles (EFEUSA).- Organizaciones proinmigrantes reprocharon la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños y anunciaron que lucharán por una “solución” permanente” ante el Congreso.

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que los beneficiarios del TPS de El Salvador tendrán una extensión de 18 meses para preparar su retorno a territorio salvadoreño o buscar otra “alternativa” para la regularizar su estadía en EE.UU.

La decisión es “cruel” y similar a “un genocidio de más de 200.000 familias que ahora confrontan un futuro incierto”, dijo a Efe Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Cabrera explicó que estas familias estarán expuestas a los altos índices de violencia si regresan a El Salvador.

“El paso siguiente es presionar para que el Congreso proteja a estas familias”, adelantó el activista.

“Esa es la única solución viable antes de que llegue la fecha final (de TPS para salvadoreños) que será en septiembre de 2019”, indicó Cabrera.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después que dos terremotos que sacudieron ese año a El Salvador.

Cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indican que los beneficiarios fueron desde entonces 262.528 personas, algunos de los cuales han logrado legalizar de forma permanente su estancia en el país.

Evelyn Hernández, beneficiaria de TPS quien y coordinadora de “tepesianos” del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), mostró su frustración y enojo tras conocer la noticia.

“Era algo que sabíamos que iba a pasar, pero dentro de nosotros había como un sentir de negación a esa realidad y pensábamos que iba a pasar algo mejor”, manifestó a Efe la salvadoreña.

“Pero ayer no sabía nada y sé que tengo 18 meses de extensión para luchar y lograr mi objetivo que es la residencia permanente en Estados Unidos”, afirmó.

La activista declaró que junto a organizaciones a favor de inmigrantes reanudarán esfuerzos de cabildeo con legisladores californianos y con potenciales aliados en la capital estadounidense.

Martha Arévalo, directora de CARECEN, señaló en conferencia de prensa que los activistas proinmigrantes están “devastados y tristes”.

“Es una decisión política, antiinmigrante, racista” del presidente Donald Trump, declaró Arévalo acompañada por una treintena de activistas de diversas organizaciones, políticos y beneficiarios de TPS.

“Pero queremos decirle a la comunidad tepesiana que no están solos”, aclaró la activista y agregó que “todas las organizaciones” están listas para “pelear por una residencia permanente para todos los tepesianos”.

La decisión “refleja un pensamiento inexcusablemente estrecho”, denunció en un comunicado el presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), Thomas Saenz.

“La ignorancia intencional o el descuido estudiado de estas condiciones son inconsistentes con la autoridad ejecutiva bajo el programa TPS y contraria a los valores estadounidenses”, agregó.

“Trump en realidad está creando nuevos grupos de inmigrantes a los que puede deportar para complacer a su base, mientras desvergonzadamente desgarra a las familias”, criticó por su parte la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, una coalición de 45 grupos civiles.

En ese sentido, Gil Cedillo, concejal del distrito 1 de Los Ángeles, dijo a Efe que debido a que California es estado santuario desde el 1 de enero “debemos de utilizar todas las protecciones” y “reclamar que la policía no trabaje con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.

“Es muy importante que todos los de TPS no hablen con ICE, porque aquí tienen derechos”, aconsejó.

Por su parte, María López de Peña, cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, dijo a Efe que el cabildeo de todos fue clave para lograr un margen de “18 meses de validez del TPS”.

“Si todos se hubieran quedado calladitos no hubiéramos logrado nada”, señaló López.

“Ahora aconsejamos que los compatriotas con TPS busquen alternativas legales que les permitan quedarse en este país”, declaró.

