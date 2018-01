Comisión de Valores de EE.UU. investiga empresa familiar del yerno de Trum

Nueva York (EFEUSA).- La Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) está investigando la firma inmobiliaria de la familia de Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, por su uso de un programa de visados para inmigrantes inversores, informó The Wall Street Journal.

Según dijo al diario una fuente cercana al asunto, la SEC requirió en mayo del año pasado información a Kushner Cos sobre su uso del programa de visados EB-5, que permite a extranjeros convertirse en residentes permanentes al invertir al menos 500.000 dólares en negocios que generen un mínimo de 10 empleos.

La investigación, que no se conocía hasta ahora y de la que no se dan datos precisos, se está llevando a cabo fuera de la oficina que el organismo tiene en Texas y en colaboración con abogados federales de la fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn (Nueva York), señala el diario.

Ese mismo mes, la compañía recibió una citación de los fiscales federales de Nueva York para que entregara información sobre proyectos de desarrollo financiados parcialmente por el programa EB-5.

La información requerida en ese caso abarcaba la correspondencia electrónica de la firma y se centraba en un proyecto inmobiliario en Jersey City (Nueva Jersey) llamado One Journal Square, consistente en dos torres gemelas de 66 pisos para uso residencial y comercial.

Las citaciones de la SEC y la fiscalía federal fueron emitidas tras una campaña que Kushner Cos hizo en China, donde buscaba inversores para el proyecto inmobiliario diciendo que 300 personas dispuestas a invertir 500.000 dólares cada una podrían optar a permisos de residencia mediante el visado EB-5.

Aunque Kushner Cos no cotiza en bolsa, las inversiones de visados EB-5 se consideran una oferta bursátil y la SEC ha examinado a otras firmas que utilizaban ese programa.

Cuando la fiscalía federal de Brooklyn envió la citación a la firma, gestionada por Jared Kushner hasta su nombramiento como asesor en la Casa Blanca, su abogada aseguró que Kushner Cos “cumplió por completo con las normas y regulaciones” al utilizar el programa y dijo que cooperaría con las solicitudes de información.

La compañía familiar de Kushner también recibió una solicitud de documentación a mitad de noviembre por parte de fiscales federales, con relación a un préstamo de 285 millones de dólares que recibió de Deutsche Bank un mes antes de las elecciones.

