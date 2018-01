Trump dice que proporcionará apoyo al pueblo de Irán “en el momento adecuado”

Washington, 3 ene (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, dijo hoy que “en el momento adecuado” proporcionará apoyo al pueblo de Irán, al que dijo respaldar en su intento de “recuperar su corrupto gobierno” con las protestas que comenzaron el pasado jueves.

“Mucho respeto al pueblo de Irán en su intento de recuperar su corrupto gobierno. ¡Verán un gran apoyo de los Estados Unidos en el momento adecuado!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Las manifestaciones de protesta contra la política económica del Gobierno iraní comenzaron el pasado jueves en la ciudad de Mashad y se extendieron a numerosas localidades, y hasta ahora han causado más de 20 muertos, mientras que más de mil manifestantes han sido detenidos.

Hoy, decenas de miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades de Irán en sentido contrario, para expresar su apoyo al régimen iraní, con gritos de “¡Muerte a EEUU, muerte a Israel!”.

Trump lleva varios días tuiteando sobre la situación en Irán: este lunes aseguró que “es hora de un cambio” en el país, y el domingo acusó al Gobierno iraní de “cerrar Internet para que los manifestantes pacíficos no puedan comunicarse”, después de que se cortara totalmente el acceso a las redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró este martes que Trump no se refería necesariamente a un cambio de régimen en Irán, sino a que el pueblo iraní goce de sus “derechos humanos básicos” y que Teherán deje de “patrocinar el terrorismo”.

No obstante, con su afirmación de que el pueblo iraní busca “recuperar su corrupto gobierno”, Trump pareció referirse hoy a la búsqueda de un cambio político en el país persa.

Sanders advirtió también este martes que Estados Unidos no descarta imponer sanciones a Irán por su respuesta a las protestas, y Washington quiere convocar además una sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema.

