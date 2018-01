Dos nuevos demócratas llegan al Senado y reducen mayoría republicana

Washington, 3 ene (EFEUSA).- La mayoría republicana en el Senado se estrechó hoy con la llegada de dos nuevos senadores demócratas, que podrían complicar la agenda legislativa del presidente, Donald Trump, en 2018.

El Senado abrió una nueva sesión de trabajo con la investidura de Doug Jones, el demócrata que derrotó en diciembre al polémico candidato republicano Roy Moore en una elección especial en Alabama; y de Tina Smith, que reemplaza temporalmente al también demócrata Al Franken, quien renunció tras ser acusado de acoso sexual.

Su llegada reduce la mayoría republicana en el Senado a 51 asientos, frente a los 49 demócratas, que aumentan en un escaño su presencia en la Cámara Alta once meses antes de las elecciones legislativas del próximo noviembre.

En esos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado, y la oposición demócrata aspira a retomar el control de esos hemiciclos, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 24 asientos y un asiento, respectivamente.

Jones, que en diciembre se convirtió en el primer demócrata en ser elegido senador por Alabama en más de un cuarto de siglo, juró su cargo acompañado del ex vicepresidente Joe Biden (2009-2017), que trabajó más de tres décadas en el Senado como demócrata.

El nuevo senador, de 63 años y cuyo mandato durará hasta 2024, derrotó en diciembre a Moore, un exjuez acusado por varias mujeres de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores, en la década de 1970.

Aunque la llegada de Jones complica las cosas para los republicanos, se espera que éstos aprovechen el hecho de que representa a uno de los estados más conservadores del país para intentar convencerle de romper filas en varios temas.

Jones dijo el mes pasado en una entrevista con la CNN que no planeaba “votar sólidamente junto a los demócratas o republicanos”, sino que pensaría en “lo que es mejor” para su estado y el país.

“Creo que cualquier buen senador es bipartidista, y eso es lo que estoy intentando hacer”, dijo hoy Jones al llegar al Capitolio para su investidura, según el diario The Washington Post.

No obstante, su presencia permitirá a los demócratas ganar votaciones sobre nominaciones de Trump o sobre el presupuesto, que requieren mayoría simple, en el caso de que logren convencer a solo dos republicanos de unirse a ellos.

En cuanto a Smith, es una ex vicegobernadora de Minesota que fue nombrada como senadora interina cuando Al Franken anunció su dimisión, hace un mes, después de que hasta ocho mujeres le acusaran de acoso sexual.

Smith ocupará el cargo hasta noviembre, cuando su estado celebrará una elección especial para encontrar un reemplazo permanente para Franken.

La senadora interina planea presentarse a esas elecciones, pero es posible que enfrente rivales demócratas en las primarias previas, y los republicanos tratarán de conquistar ese asiento, dado que Trump perdió Minesota en 2016 por apenas dos puntos.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, presidió la breve ceremonia de investidura de Jones y Smith, quien estuvo acompañada por el ex vicepresidente demócrata Walter Mondale (1977-1981).

Related