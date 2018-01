La ida de octavos de Copa del Rey da el pistoletazo de salida a 2018

Madrid, 1 ene (EFE).- La ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que se disputará entre el miércoles y el jueves, dará el pistoletazo de salida al fútbol profesional español en 2018 con una eliminatoria estelar entre el Celta y el Barcelona.

El conjunto de Juan Carlos Unzué, exsegundo entrenador azulgrana, ha sido uno de los tres únicos equipos que esta temporada en LaLiga han conseguido puntuar ante los hombres de Ernesto Valverde.

El Celta sacó un empate a dos el pasado 2 de diciembre del Camp Nou, donde completó una de sus mejores actuaciones y demostró lo que puede alcanzar este equipo que está en proceso de alcanzar la regularidad para luchar por los puestos europeos.

Campeón de las tres últimas ediciones coperas, el Barcelona se encuentra en una fase de gran eficacia y pegada, lo que le ha hecho ser el líder indiscutible y destacado de Primera y pasar a octavos de ‘Champions’ con solvencia.

Superado el trámite del Murcia en los dieciseisavos, sabe el Celta supone un incremento notable de exigencia y una dura prueba tras el parón navideño, al que llegaron los hombres de Valverde pletóricos tras ganar el Clásico en el Santiago Bernabéu.

No obstante, el cuadro de Unzué también se llevó como visitante el derbi de Riazor, todo un golpe moral para un equipo que quiere acabar con la racha azulgrana en el torneo del k.o. y que en las dos ediciones precedentes alcanzó las semifinales, por lo que quiere tener la opción de quitarse la espina y luchar por la final.

Para el Celta es vital lograr un buen resultado en Balaídos, que el sábado recibirá también la visita liguera del Real Madrid. Un triunfo alimentaría su sueño en un partido peligroso para el bloque de Valverde, que podrá contar con sus dos grandes referencias ofensivas, Leo Messi y Luis Suárez, a partir de este martes, día marcado para su regreso al trabajo.

El Real Madrid, víctima de la progresión del Celta en los cuartos de la última edición copera, comienza en Soria, ante el Numancia, un exigente enero en el que también está obligado a recomponerse en LaLiga Santander, a mejorar su juego y resultados.

El cuadro de Jagoba Arrasate quiere volver a ser protagonista en el torneo del k.o. como hace 21 años, cuando se dio a conocer en el panorama futbolístico español de la mano de Miguel Ángel Lotina al alcanzar los cuartos de final y plantar batalla al Barcelona.

El Numancia, que apeó de entrada a otros segundas relevantes como el Oviedo y el Sporting, ha dejado en la cuneta también a un Primera, el Málaga de Míchel González, todo un aviso para un Real Madrid que no lo pasó precisamente nada bien para desembarazarse del Fuenlabrada.

Ahora el sueño del cuadro soriano es dar una nueva sorpresa ante el equipo blanco, al que ya sabe lo que es ganarle, tras conseguirlo en Primera división (3-1), en la campaña 2000-2001. Los Pajaritos, donde no estará por lesión Karim Benzema, volverán a lucir las galas de sus momentos más históricos.

Formentera y Lleida, los dos equipos de Segunda B supervivientes, abrirán el fuego a las 19:00 horas del miércoles ante el Alavés, vigente subcampeón copero, y el Atlético de Madrid, respectivamente.

El Formentera sorprendió al Athletic, al que eliminó tras empatar en casa y vencer en San Mamés, y pretende hacer lo propio con el Alavés, renacido desde la llegada al banquillo de Abelardo Fernández.

El Lleida hizo lo propio con otro conjunto vasco, la Real Sociedad, ante el que remontó la eliminatoria en Anoeta. Ahora pretende exponer su ambición ante un Atlético de Madrid que tiene depositadas muchas ilusiones en esta competición y que viene de ganar en el último partido del año, un amistoso en Alejandría (Egipto), al Al Ahly con un triplete del francés Kevin Gameiro.

El Cádiz, verdugo del Betis en dieciseisavos tras ganar en el Benito Villamarín por un espectacular 3-5, reta al otro equipo hispalense, el Sevilla, en cuyo banquillo se estrenará el italiano Vincenzo Montella, relevo del destituido Eduardo Berizzo.

Las Palmas, que tendrá también el debut como entrenador de Paco Jémez, y Valencia dirimirán el miércoles el primero de la serie de tres encuentros que tienen ambos equipos, ya que al margen de los de esta eliminatoria deben medirse también en LaLiga.

Para el Valencia de Marcelino García Toral esta Copa del Rey cobra una especial relevancia. Es uno de los objetivos marcados. Hacer algo importante y pelear de nuevo por lo máximo. Por el momento en la competición liguera su andadura ha sido magnífica hasta el último tramo, en el que ha empeorado su rendimiento. Pese a ello continúa tercero. Para Las Palmas, colista de Primera, el reto es centrarse en la permanencia en la máxima categoría.

El Leganés quiere seguir haciendo historia en la Copa a costa de un Villarreal que ha reforzado sus opciones europeas con dos importantes triunfos, en Balaídos y Mestalla, y que acude a Butarque pleno de confianza.

La eliminatoria restante comenzará en Barcelona entre el Espanyol y el Levante, conjuntos que no pueden descuidarse más en LaLiga a la vista de la cercanía del peligro.

El cuadro de Quique Sánchez Flores salió reforzado del último encuentro del año con su victoria sobre el Atlético de Madrid y el de Juan Ramón López Muñiz ha encadenado seis partidos sin ganar. El fin de semana volverá a la Ciudad Condal, pero al Camp Nou.

– Programa de la ida:

. Miércoles 3 enero:

19:00 Formentera – Alavés

19:00 Lleida – Atlético de Madrid

21:00 Cádiz – Sevilla

21:00 Las Palmas – Valencia

. Jueves 4 enero:

19:00 Celta – Barcelona

19:00 Leganés – Villarreal

21:00 Numancia – Real Madrid

21:00 Espanyol – Levante