Ricky Martin agradece el esmero en la reconstrucción de P.Rico tras María

San Juan (EFEUSA).- El artista puertorriqueño Ricky Martin agradeció, mediante una carta, a todas las entidades, organizaciones no gubernamentales y personas que se han esmerado ayudando a la reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María.

El cantante boricua señaló que inmediatamente luego del paso de María, la Fundación Ricky Martin abrió un fondo económico de desastres para enviar ayuda urgente a los puertorriqueños afectados por el ciclón.

“Aunque no somos una organización de asistencia humanitaria, por los pasados tres meses nos convertimos en uno con el fin de fomentar los derechos humanos más básicos de nuestro amado Puerto Rico”, dijo Martin.

El artista detalló que hasta el 28 de diciembre, la organización había impactado a más de 150.000 familias a través de toda la isla y habían enviado por medio de dos aviones más de 300.000 libras de suministros básicos y abastos médicos.

De igual manera, en esos aviones cargaron maletas con paneles solares, gracias a la colaboración de la empresa We Care Solar y la organización Music for Relief, creada por la agrupación estadounidense de rock Linkin Park.

También enviaron linternas solares y cargadores eléctricos solares a ciudadanos que han carecido del servicio de electricidad que quedó totalmente devastado por el huracán.

“Literalmente hoy, hay luz y esperanza en las clínicas médicas de las comunidades porque los médicos pueden ofrecer terapia respiratoria a niños y adultos que carecen de electricidad mediante esos maletines”, dijo Martin, aunque reconoció que aún falta trabajo por terminar en este esfuerzo de recuperación de largo plazo.

El artista destacó que por más de una década, su fundación ha batallado incansablemente por denunciar el tráfico humano o esclavitud moderna, como se le conoce actualmente, y por la que éste decidió abrir el Centro Tau en el municipio de Loíza.

Allí, según Martin, los huracanes Irma y María, destruyeron más de 100.000 viviendas.

El artista indicó que el peligro que marca a las familias sin residencia es porque son vulnerables al tráfico humano.

Ante ello, éste y su organización trabajan junto con el Municipio de Loíza y otros aliados para identificar las necesidades de estas residencias afectadas.

“Este proceso nos ha llevado a identificar 50 residencias en esta área costera adonde hemos enviado equipos de emergencia en colaboración con Habitat for Humanity y Save the Children”, sostuvo Martin.

El cantante indicó además que el propósito principal de su organización es reconstruir al menos 225 viviendas de la mano de Habitat for Humanity y otras organizaciones locales.

“Una casa simboliza un nuevo comienzo, una nueva esperanza, seguridad y protección a las familias de la violencia y el tráfico humano”, enfatizó Martin.

Agregó que al momento, han recaudado 4.426 millones de dólares de parte de Jennifer Aniston, Ellen DeGeneres, la Fundación Leonardo DiCaprio, la Fundación Hilaria y Alec Baldwin, Cheerios, Wells Fargo, Walmart, la Asociación Americana del Corazón, Fundación Plaza Las Américas, FedEx, Foundation for Puerto Rico, Nescafe, SAP, JcPenney, entre otros.

Aún así, Martin pidió que la gente continúe donando a través de la página youcaring.com/rickymartin.

“Nuestra meta es una: dejar un legado de esperanza y empoderar a nuestro Puerto Rico con optimismo, coraje y resiliencia. Les deseamos a todos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Paz”, concluyó Martin la carta.

