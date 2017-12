Dueños de vivienda corren a pagar en 2017 impuestos del próximo año

Los Ángeles (EFEUSA).- Algunos dueños de inmuebles en por lo menos cinco estados del país pagaron los impuestos de sus propiedades del próximo año, en el último día de servicio de las oficinas públicas de 2017 y antes de que entre en vigor la reforma fiscal.

Según la legislación actual, no existe límite en las deducciones del impuesto a la propiedad, sin embargo la reforma fiscal rubricada por el presidente Trump la semana pasada limita la deducción fiscal de los impuestos estatales y locales hasta 10.000 dólares.

El economista y asesor financiero Iván Gonzales explicó a Efe que este cambio afecta a los residentes de estados con altos impuestos, como California, Nueva Jersey y Nueva York.

Para muchos de estos dueños de propiedades, el total combinado de la propiedad y los impuestos a la renta estatales y locales supera el limite establecido por lo que “el próximo año van a perder esas deducciones”, indicó Gonzales.

A comienzos de esta semana, el diario californiano Sacramento Bee dio cuenta de largas filas en las oficinas encargadas de recolectar estos impuestos, mientras que el New York Times reportó que los funcionarios públicos de la costa este tuvieron una carga de trabajo inusual para estas fechas del año.

El presidente del Senado de Nueva Jersey, Stephen Sweeney, le pidió al gobernador, el republicano Chris Christie, que facilite a los residentes pagar el total de sus impuestos inmobiliarios de 2018 antes de que concluya el presente mes.

La preocupación se extendió hasta estados como Virginia, Maryland e Illinois, donde los ciudadanos intentan saber con certeza si los pagos efectuados en 2017 serían aceptados la declaración del próximo año.

El IRS envió un comunicado esta semana en el que informó que “un pago anticipado de los impuestos a la propiedad inmobiliaria que no se han evaluado antes de 2018 no son deducibles en el 2017”

Fred Tio, preparador de impuestos por más de treinta años en Los Ángeles, California, explicó a Efe que este pago depende de cada región y muchos podrían estar perdiendo el tiempo en su intento de pagar con anticipación.

“No es tan fácil como el presidente Trump dijo que sería presentar los impuestos en una pequeña tarjeta, esto por ahora no será posible”, indicó Tio.

Bajo la nueva ley, las deducciones estándar para personas solteras y parejas también sufren cambios, a la vez que los créditos impositivos por niño se duplican.

Las corporaciones por su parte se benefician con una reducción de sus aportes al fisco desde el 35% al 21%.

La última encuesta de la consultora Gallup sobre la reforma fiscal, hecha este mes, revela que el 56% de los entrevistados desaprueba la nueva ley, mientras el 29% da su aprobación.

El recorte de impuestos aprobado supone agregar 1,5 billones de dólares a la deuda pública, que actualmente ya supera los 20 billones de dólares, en los próximos diez años, según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), algo que la administración Trump considera se equilibrará con el impulso generado en la economía.

