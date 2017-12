Cowboys se despiden de los playoffs y Jerry Jones no habla de cambiar a Garrett

Arlington (EFE).- De nuevo, los Cowboys de Dallas no van a estar en la competición de la fase final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), será la quinta vez en las últimas siete temporadas completas que el entrenador en jefe Jason Garrett ha estado al frente del equipo.

Sin embargo, el dueño de los Cowboys, el poderoso y exigente Jerry Jones, no se mostró preocupado o interesado en hacer cambios en la dirección técnica el equipo.

La derrota, el domingo, de los Cowboys a domicilio por 12-21 ante los Seahawks de Seattle, los sacó de carrera para los playoffs entrando a su último partido de temporada regular contra los Eagles de Filadelfia, en lo que será la Semana 17 y última de la competición regular.

Garrett tiene marca ganadora de 67-55, incluyendo la de 5-3 como interino, en sus siete temporadas y media al mando de los Cowboys con lo que al final le ha faltado mejores resultados en la recta final de la competición, algo que reconoce el propio Jones.

“Sólo para que estemos claros, puedo entender la frustración que existe después de perder un partido con tanto sobre la mesa como fue este, pero a mí me toca ver muchas cosas distintas y he estado alrededor de muchos entrenadores y coordinadores”, valoró Jones. “Me siento bien con nuestro entrenador en jefe”.

La gran oportunidad de los Cowboys y de Garrett de haber llegado lejos en la competición de los playoffs la tuvieron el año pasado cuando acabaron la temporada regular con marca ganadora de 13-3, pero cayeron eliminados en la primera ronda ante los Packers de Green Bay en la ronda de divsión

Garrett tiene marca de 67-55, incluyendo la marca de 5-3 que registró como entrenador interino en el 2010, y ha llevado a los Cowboys a los playoffs en dos ocasiones en el 2014 y el 2016. Los Cowboys tuvieron ventaja de jugar en casa en los playoffs la temporada pasada tras registrar una marca de 13-3, pero perdieron ante los Green Bay Packers en la ronda divisional.

El entrenador en jefe de los Cowboys firmó una extensión de cinco años tras guiarlos a la marca ganadora de 12-4 en la temporada del 2014.

“Mi trabajo es preparar a este equipo de la mejor manera posible”, comentó Garrett al concluir el partido ante los Seahawks. “Fue una derrota difícil para nosotros, pero vamos a volver a trabajar para intentar terminar la temporada fuerte”.

Después de la pasada temporada, los coordinadores Scott Linehan (ofensiva), Rod Marinelli (defensiva) y Rich Bisaccia (equipos especiales) firmaron extensiones. Pero un número de asistentes tienen contratos que expiran.

A Linehan se le cuestionó el domingo el porqué no le dio el balón al corredor estelar Ezekiel Elliott en dos jugadas dentro de las yarda 5 de Seattle a mediados del cuarto final con los Cowboys en desventaja de nueve puntos.

El juego aéreo de los Cowboys ha estado estancado por gran parte de la temporada con el mariscal de campo Dak Prescott sin que haya podido sobrepasar las 200 yardas en siete partidos, y aún con Elliott tras su suspensión se pudo abrir el juego por aire.

“Sencillamente lo miraremos todo. Seguramente vamos a darle una mirada a este partido”, valoró Jones. “Jugamos contra un equipo que tiene una gran posibilidad de entrar a los playoffs, y tendremos mucho tiempo para pensar las cosas cuando no estemos sobre el terreno de juego”.

Garrett fue nombrado Entrenador del Año en la NFL tras la pasada temporada y está segundo en la historia de la franquicia en términos de tiempo al mando y en victorias detrás del legendario Tom Landry.

Pero no ha logrado traer consistencia, potencialmente terminando su cuarta temporada de 8-8 si los Cowboys pierden su próximo partido la semana que viene ante los Eagles.

“La verdad es que me siento bien de cara al futuro con Dak (Prescott) como pasador, extremadamente emocionado”, subrayó Jones. “No hay interrogantes ni problemas sobre nada relativo a todo lo que se hace con los entrenadores, pero específicamente en la dirección. Sólo tenemos que hacer un mejor trabajo a la hora de ejecutar”.

