Congresista por Arizona pide unidad y “postura más dura” a favor de soñadores

Tucson (EFEUSA).- El congresista Raúl Grijalva resaltó la necesidad de que los demócratas del Senado unifiquen sus posturas de cara a una posible nueva discusión de la llamada Dream Act en enero y reclamó una postura más dura del líder de la minoría en esa cámara, Charles Schumer, en favor de los “soñadores”.

“Los demócratas en la Cámara de Representantes estamos unidos, (pero) es una cosa diferente en el Senado, ellos aprobaron el presupuesto con 67 votos, pero 20 demócratas votaron a favor,” dijo el congresista por Arizona en una entrevista con Efe.

El legislador, miembro del Caucus Congresional Hispano, mostró su frustración por el hecho de que varios demócratas, especialmente en el Senado, votaran este jueves a favor de financiar las operaciones del Gobierno hasta enero, a pesar de que éste no incluyó el “Dream Act”, la ley para regularizar la situación migratoria de los jóvenes del programa Acción Diferida (DACA), conocidos como “soñadores”.

También hubo congresistas demócratas que votaron a favor del Gobierno, como la representante por Arizona Krysten Sinema.

“No entiendo a Sinema, ella llegó a la oficina cuando primero se postuló como congresista como una defensora de los soñadores, ella escogió a un soñador para trabajar en su oficina, pero ahora llegan estos votos necesarios donde hay que mostrar unidad, no se los tenemos”, dijo Grijalva.

Sinema recientemente anunció su postulación para ocupar el puesto en el Senado que dejará el actual senador por Arizona Jeff Flake, quien no se postulará nuevamente.

Grijalva, hijo de un inmigrante mexicano que formó parte del programa bracero, espera que existan consecuencias políticas tanto para los demócratas que no apoyaron el “Dream Act” como para los republicanos, teniendo en cuenta las elecciones del 2018.

El periódico Washington Post reportó este jueves una reunión acalorada entre miembros del Caucus Hispano y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, en la que se vieron los divisiones existentes sobre cómo deben seguir luchando para proteger a los “soñadores” y lograr una legislación permanente que los proteja de la deportación.

“Fuimos con urgencia, sabiendo que existía una estrategia diferente en el Senado y fuimos con el líder Schumer a pedir que el hiciera una presión mayor”, dijo Grijalva sobre la reunión.

Indico que el Caucus Hispano quiere que exista una “presencia sólida de unidad”, especialmente ahora cuando los legisladores regresen a Washington D.C. el próximo 19 de enero.

“Tendremos varios votos importantes, no solo sobre DACA, donde los republicanos van a necesitar el voto demócrata”, dijo él.

En su opinión, el líder de la minoría Schumer debe de tomar una “postura más dura” para defender a los soñadores.

“Tenemos años luchando, cada vez que hemos llegado a un punto de un reforma migratoria o el Drean Act, nuestro propio partido nos ha dicho esperen un poco, inclusive la administración Obama, pero estamos cansado de esto, ya estamos cansados de seguir esperando, no queremos seguir esperando”, enfatizó.

Cada día, 122 jóvenes indocumentados están perdiendo el DACA, lo que significa que cerca de 15.000 jóvenes se han quedado sin esta protección desde que la administración Trump anuncio la eliminación del programa el pasado mes de septiembre.

Grijalva mostró cautela ante el acuerdo bipartidista anunciado por el senador Flake, el cual podría presentarse tan pronto como enero para aprobar una ley que proteja a los “soñadores”.

“Este acuerdo podría incluir varias reformas a los cuales estamos en desacuerdo como es dinero para el muro fronterizo, mas agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para enforzamiento (hacer cumplir la ley) en el interior y la eliminación de ciertas visas de unificación familiar”, dijo Grijalva.

Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo hoy a medios nacionales que solucionar el problema de DACA “no es una emergencia” hasta marzo.

De esta manera indicó que podría permitir una votación en enero, pero no ve la urgencia de resolver esta situación hasta marzo, fecha que la administración Trump dio al Congreso para resolver el tema.

