Niños retenidos en la frontera con México recibirán juguetes de una colecta

Phoenix (AZ), 22 dic (EFEUSA).- Una colecta de juguetes que se repartirán antes del 6 de enero tiene como destino cuatro centros de detención en Arizona, donde centenares de menores recluidos por ser “ilegales” recibirán un “rayito de esperanza”.

Así califica la acción la Oficina de Apoyo al Liderazgo Parroquial Hispano de la Diócesis de Phoenix (Arizona), que lleva cuatro años donando los regalos y ropa nueva a los menores que llegan sin sus padres o al llegar son separados de ellos, “para que la Navidad de estos niños no sea tan gris”.

“Esto solo es una pequeña muestra de alegría. Se trata de buscar una sonrisa, porque estos menores necesitan mucha más ayuda de la que podemos darle”, dijo a Efe Cristofer Pereyra, director de la Oficina de Misión Hispana de la Diócesis de Phoenix.

Los juguetes recolectados se entregarán a partir del día 24 y durante las próximas semanas, en cuatro centros de detención del estado, que han sido previamente seleccionados.

“En realidad, el auténtico significado de la Navidad es más profundo que dar regalos, ya que el regalo más grande es que Dios vino con nosotros, así que este es un gesto simbólico, el de llevarle esperanza y alegría a los niños y recordarles el nacimiento del niño Jesús”, comentó.

La Diócesis destacó que el Informe Mundial 2017, Human Rights Watch señaló que el gobierno de Estados Unidos continúa deteniendo a niños y niñas que llegan desde Centroamérica, acompañados de sus madres, muchos de los cuales aspiran a obtener asilo.

Human Rights Watch ha documentado las “graves secuelas psicológicas que provoca la detención por tiempo indefinido de madres e hijos que permanecen en centros de detención.

“Mucho más que llevarles regalos, también los ayudamos con el programa ‘Menor acompañado’, que apoya a los inmigrantes y refugiados”, indicó Pereyra.

El director de la Oficina de Misión Hispana explicó que el programa consiste en colocar a los niños en hogares temporales, o permanentes, así como en brindarles ayuda marterial.

“Es uno de los programas con más presencia en Arizona”, reconoció Pereyra.

Por su parte, la directora de la Oficina de Apoyo al Liderazgo Parroquial Hispano, Carmen Portela, recordó que “toda persona debería sentirse acogida y amada, especialmente en la época navideña y en particular los niños”.

Según datos de U.S. Customs and Border Proteccion (Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos), la cifra total de inmigrantes retenidos en la frontera suroeste ha bajado de 93.395 reportados entre octubre y noviembre del año fiscal 2017, a 54.578 en lo que va del año fiscal 2018, que comenzó el pasado octubre.

Pero el gráfico a la vez se muestra en aumento con respecto a años anteriores en igual periodo.

