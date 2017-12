La presentadora Elizabeth Vargas anuncia su salida del canal ABC

Nueva York, 22 dic (EFEUSA).- La presentadora Elizabeth Vargas, una de las caras más conocidas del canal de televisión ABC, anunció hoy que abandonará la cadena en los próximos meses, según informan medios locales.

“Ha sido un enorme privilegio haber presentado el programa “20/20″ durante catorce años, y un verdadero honor haber podido trabajar con cada uno de vosotros”, dijo Vargas en un memorando interno enviado a sus compañeros.

La popular presentadora, de 55 años y origen puertorriqueño, dejará el canal el próximo mes de mayo, una vez que concluya la actual temporada de “20/20”, según confirmó el presidente de ABC News, James Goldston.

Vargas empezó a trabajar en el canal ABC en 1996 como reportera del programa “Good Morning America” y un año más tarde pasó a presentar “World News Tonight Saturday” hasta que en 2004 tomó las riendas de “20/20”.

La carrera de Vargas se vio empañada a finales de 2013, cuando se vio obligada a abandonar durante casi dos meses el programa para ingresar en una clínica de rehabilitación debido a sus problemas con el alcohol.

“Soy alcohólica. Me llevó mucho tiempo admitirlo, me llevó mucho tiempo admitirlo a mi familia, pero lo soy. La energía que he usado para mantenerlo en secreto ha sido extenuante”, dijo la presentadora ante las cámaras de “Good Morning America” en 2014.

Dos años más tarde, en septiembre de 2016, Vargas publicó un libro de memorias titulado “Between Breaths: A Memoir of Panic and Addiction”, en el que relata su particular lucha contra la ansiedad y el alcoholismo.

“Nos enorgulleció más que nunca su coraje para contar su propia historia (…) Y su éxito de ventas ha ayudado a mucha gente a tomar conciencia de lo importante que es buscar tratamiento y por eso sigue siendo una inspiración para todos”, destacó hoy Goldston.

En sus más de dos décadas de carrera en la televisión, Vargas ha entrevistado a destacados políticos nacionales e internacionales y en 1999 ganó un premio Emmy por su cobertura del caso del balserito cubano Elián González.

