Estados Unidos y México combatirán trabajo infantil en el sector agrícola

México (EFE).- La Secretaría del Trabajo y la embajada de Estados Unidos en México anunciaron el lanzamiento del programa Campos de Esperanza, dirigido a fortalecer las acciones para combatir el trabajo infantil en el sector agrícola.

El programa incorporará acciones para apoyar a los inspectores federales en su función de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en el campo, así como prevenir y evitar el trabajo de niñas, niños y adolescentes, indicó la Secretaría en un comunicado.

El subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, explicó que la iniciativa promoverá tanto el cambio de comportamiento en las comunidades agrícolas migrantes como de los servicios de educación a menores de edad.

El proyecto está auspiciado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos e implementado por la organización no gubernamental World Vision.

“La política pública en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil se está consolidando y estamos en vías de su institucionalización; es decir, que no sea un proyecto única y exclusivamente de esta Administración, sino que trascienda y permita que México logre los objetivos del milenio”, aseveró Rubí.

Dichos objetivos buscan un México que en 2025 “pueda levantar la bandera blanca respecto del trabajo infantil”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2,48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan.

Es decir, el 8,41 % de la población total de esa edad (29,4 millones), de los cuales 1,7 millones son hombres (69,8 %) y 748.000 son mujeres (30,1 %).

Más de 900.000 no asisten a la escuela por trabajo (36,9 %); 2,2 millones trabajan en ocupaciones no permitidas (89,5 %), de los que 887.041 no cumplen con la edad mínima permitida (39,9 %), y 1,3 millones realizan una actividad peligrosa (60 %).

Los tres estados con mayor población de niñas, niños y adolescentes que trabajan son el Estado de México, con 286.153 (11,55 %); Jalisco, con 220.116 (8,89 %), y Puebla, con 208.450 (8,41 %).

A su vez, la directora nacional de World Vision, Silvia Novoa, detalló que las actividades se ejecutarán en localidades de los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa y San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca; así como de Zongolica y Tezonapa, en Veracruz.

Perlita Muiruri, agregada laboral de la embajada de Estados Unidos en México, por su parte, señaló que la iniciativa- que estará operativa hasta octubre de 2020- trabaja con herramientas actualizadas y mejoradas para monitorear y hacer cumplir las leyes relacionadas con el trabajo infantil y agrícola.

