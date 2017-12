El 42,2 % de los migrantes que atraviesan México sufren robos en su camino

México (EFE).- El 42,2 % de los migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos han sido víctimas de robo, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que subraya la importancia que tienen como zona segura los albergues, los cuales pidieron apoyo por parte de las autoridades.

Conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución presentó el documento “Los desafíos de la migración y los albergues como oasis”, en el contexto del Día Internacional del Migrante.

El informe está basado en los datos recogidos por la Encuesta Nacional sobre Migración, en la que se realizaron, entre el junio y diciembre de 2016, mil entrevistas tanto a migrantes como a personal que atiende los albergues.

Los robos (20,3 %), los secuestros (10,7 %) y el crimen organizado (10,2 %) son vistos por los migrantes como los principales problemas durante el recorrido por México.

“El riesgo de robo va más allá de la percepción”, porque en el momento de la entrevista, el 42,2 % de estas personas había sufrido asaltos.

Este delito -que en ocasiones deja a los migrantes sin nada de dinero y pertenencias- lo cometen pandillas, grupos delictivos, otros migrantes o autoridades mexicanas.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, dijo que el 36,8 % de los encuestados consideró que no se sentían “nada protegidos” por el Gobierno mexicano frente al crimen organizado, mientras el 22,6 % opinó que la protección era “poca”.

También destacó que el 94,4 % de los migrantes provienen de Centroamérica -Honduras, El Salvador y Guatemala-, mientras que el resto se reparte entre otras nacionalidades, como la haitiana, cubana y rusa.

Cerca de la mitad de los entrevistados (49 %) señalaron que el trabajo y las causas económicas son el principal motivo que los lleva a migrar, seguido de la inseguridad y la violencia (36,9 %).

Sin embargo, si se mira específicamente a las mujeres migrantes, los motivos se invierten, ya que el 46,6 % refirieron que la principal causa para salir fue la inseguridad y la violencia, y las razones económicas fueron la segunda opción elegida (32 %).

El reporte defiende que los albergues y casas del migrante en México “son esenciales para mantener la fortaleza y la unidad de las personas” que atraviesan el país.

“El hecho de encontrar un lugar donde se pueden alojar, sentirse seguros, convivir con otras personas y satisfacer sus necesidades básicas es de vital importancia”, apunta.

Gabriela Hernández, coordinadora de Casa Tochán, ubicada en la capital, remarcó que los albergues no pueden hacer todo “lo que el Estado debe realizar”.

“Queremos pedir a los Gobiernos que cumplan con sus obligaciones, porque también de ellos depende cómo se está llevando a cabo esta movilidad humana”, afirmó.

En el caso de la Ciudad de México, explicó, no hay ningún albergue que tenga apoyo del Gobierno local o federal, y los recursos con los que cuentan son insuficientes.

Además, manifestó que cada vez hay más migrantes que están viendo la capital como un lugar donde quedarse para encontrar un empleo y vivienda, pero no cuentan con la información suficiente como para solicitar refugio.

“No se quedan como refugiados, sino como migrantes sin ningún documento”, y eso les trae complicaciones, remarcó.

Por otra parte, Mario Pérez, coordinador de voluntarios de la Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), respaldó la propuesta reflejada en el informe de llevar a cabo jornadas de regularización migratoria para simplificar los trámites administrativos.

“Sería increíble para ellos (los migrantes), ya que se están quedando por el trabajo; es importante que su estancia se regularice para que puedan acceder a buenos tratos, seguro social, prestaciones”, enumeró, haciendo referencia a que a veces se les ofrecen trabajos, como la carga de carbón, que ponen en riesgo su salud.

Pérez comentó que estudios como el presentado hoy ayudan a acercarse a la “realidad de los migrantes”, pero matizó que los entrevistados pueden dar opiniones “un poco sesgadas”, porque piensan “que la información va a ser utilizada por el Gobierno para hacerles algo y no dicen la verdad”.

“Van ocultando información porque es demasiado valiosa para ellos”, aseveró.

