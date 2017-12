Director mexicano estrena en EEUU cinta de terror con elenco hispano

Miami (EFEUSA).- Tomar la iniciativa de escribir, producir y dirigir contenido propio en Estados Unidos es la meta del realizador mexicano Luis Iga, que en enero estrena en este país la película de terror “Murder In The Woods”.

Protagonizada por el actor José Julián (“A Better Life”) y con la participación especial del reconocido intérprete Danny Trejo (“Machete”), la cinta, según manifestó el propio director en una entrevista con Efe, se inscribe dentro del género ‘slasher’.

“A mí siempre me ha fascinado este género, como el de las películas ‘I Know What you Did Last Summer’ y ‘Scream’. Pensé qué genial sería hacer un ‘slasher’ con un elenco latino donde tuvieran los papeles estelares y sin estereotipos”, confesó Iga durante una entrevista telefónica realizada desde Los Ángeles.

“Murder In The Woods”, escrita por la guionista y productora mexico-americana Yelyna De León, cumple con todas las convenciones del género.

En una noche oscura en 2006, en una cabaña en el bosque, ocurrió un asesinato inexplicable. El caso se cerró, pero los secretos que rodean este incidente están muy vivos en la cabaña embrujada.

Pero esta producción además ofrece algo adicional al público hispano y a la audiencia general.

“Es difícil que los latinos tengan papeles protagónicos sin estereotipos en películas para el mercado general”, recalca Iga, quien agregó que “los realizadores latinos en Hollywood deben tomar el control de sus propios proyectos para tener una mayor presencia a nivel global”.

“Es necesario tomar la iniciativa de escribir, producir y dirigir nuestro propio contenido. Esta es la forma de crear papeles originales para romper los estereotipos de los latinos”, apuntó.

Iga también señaló que, al mismo tiempo, es importante contar historias de interés universal, como lo han logrado los directores Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro.

El director opina que, para avanzar esta agenda, los hispanos deben seguir el ejemplo de personalidades como Tyler Perry, Oprah Winfrey y Jay Z, que apoyan el talento afroamericano.

Y reveló que su meta “es unir a los latinos y hacer lo mismo que ellos: colaborar y apoyarnos de la misma manera para que nuestras voces e historias sean escuchadas y llevarlas al mercado universal”.

