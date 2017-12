Trump delineará hoy su plan de seguridad nacional para poner a “EEUU primero”

Washington, 18 dic (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, dará a conocer hoy la Estrategia de Seguridad Nacional de su Gobierno, en la que expondrá sus objetivos fundamentales y su visión sobre las distintas amenazas globales.

El equipo de Trump ha creado un documento, ordenado por el Congreso, que identifica cuatro pilares de la estrategia: proteger la patria, promover la prosperidad de EEUU, preservar la paz con la fuerza e impulsar la influencia estadounidense, adelantaron funcionarios de la Casa Blanca en una conferencia telefónica.

Siguiendo el lema que el magnate reiteró durante su campaña electoral, “Estados Unidos, primero”, el Gobierno del magnate ha delineado sobre este principio su estrategia, aunque, según indicó una funcionaria, “EEUU primero, no significa EEUU solo o aislado”.

En esta estrategia, la prosperidad económica de Estados Unidos es el objetivo clave, según las citadas fuentes.

Uno de los aspectos clave es China, con quien Washington tiene dificultades para establecer sus relaciones en los distintos ámbitos de interés: por un lado, teme su fortaleza económica y se queja de un desequilibrio comercial con el gigante asiático; y por otro, busca limitar sus relaciones comerciales con Corea del Norte.

“La estrategia se refiere a China como un competidor estratégico (…) China está efectivamente en el dominio político, económico, militar e informativo de maneras que probablemente no sean replicadas por nuestros otros competidores”, explicó uno de los funcionarios de la Casa Blanca.

“Sabemos que necesitamos a China, para continuar trabajando con ellos en el problema de la RPDC (República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte). No es mutuamente excluyente. Estamos trabajando juntos para cooperar al mismo tiempo que reconocemos que también existe competencia”, agregó.

Pero para el Gobierno de Trump, EEUU se enfrenta a unos “poderes revisionistas” que intentan poner al mundo en conflicto con los valores estadounidenses, entre los que ha identificado a China y su papel en el Mar del Sur de China; y Rusia, en los casos Ucrania y Georgia.

Preguntados más concretamente sobre Rusia, las mismas fuentes indicaron que “la naturaleza de la competencia no significa” que no haya cooperación.

“Queda claro en este documento: revisionista básicamente significa, ¿cómo se busca cambiar el statu quo? Entonces la mayoría de la gente argumentaría que la invasión de Rusia a Ucrania, Georgia, esas actividades buscaban cambiar el status quo en Europa. En general, no una reacción positiva o una dirección pacífica”, detalló.

“Hablamos sobre cómo nuestros adversarios siempre han usado -especialmente durante los últimos años- la guerra de información, la guerra política: China, Rusia, los terroristas yihadistas han utilizado la web con gran efecto”, dijeron, al ser preguntados sobre los programas de seguridad democrática.

“Estas son tendencias que han ido en aumento y cada vez son más problemáticas, y hablamos de la necesidad de que los estadounidenses participen y de garantizar la resiliencia de nuestra democracia”, agregaron acerca de cómo la estrategia de Trump tratará de luchar contra las injerencias externas en las elecciones, como presuntamente hizo Moscú en su favor el pasado año.

Sobre cómo la nueva estrategia podría afectar a la cooperación con Rusia, los funcionarios citaron la llamada telefónica del domingo entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Trump, así como los esfuerzos para combatir al Estado Islámico (EI).

Con respecto al cambio climático, “no se identifica como una amenaza a la seguridad nacional, pero se discuten el clima y la importancia del medioambiente y la administración ambiental”, dijo un funcionario.

Asimismo, el texto hace referencia al comercio exterior, “libre y justo”, ya que la Administración se retiró del acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés) y está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá (TLCAN).

