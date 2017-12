Inscripciones a “Obamacare” concluyen con proyecciones más bajas que 2017

Los Ángeles, 15 dic (EFEUSA).- El periodo de inscripción en los seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como “Obamacare”, concluye hoy con cifras que se espera sean inferiores a los 9,2 millones de personas que se registraron el año pasado.

En las últimas semanas muchas personas se han apresurado a inscribirse a este programa, pese a los esfuerzos del presidente de EEUU, Donald Trump, por revocar el sistema sanitario implementado por su predecesor, Barack Obama.

Los registros se han dado en medio de un contexto adverso, en el que el actual mandatario estadounidense persigue revocar este plan, aunque sin alcanzar los apoyos suficientes en el Congreso para derogarlo, y ello sería una de las razones que hacen prever hasta un 20 % menos de inscripciones que el año pasado.

En 2017, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, más de 9,2 millones de solicitantes se escribieron en los planes de salud a través la plataforma del Gobierno Healthcare.gov.

En el período de inscripciones para 2018, que se inició el pasado 1 de noviembre, para la semana que terminó el 9 de diciembre se habían inscrito cerca de 4,7 millones de usuarios, lo que equivale a 650.000 más que el mismo periodo del año pasado, según el reporte más reciente de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS.gov).

Diversas asociaciones y la oposición demócrata han criticado la escasa publicidad dada por el Gobierno a la apertura de los plazos y a los mecanismos de registro y lamentaron que en la mayoría de los estados del país el período se haya reducido de tres meses a 45 días.

“Eso todo ha sido un sabotaje en contra de la ley”, criticó en declaraciones a Efe Annette Raveneau, portavoz del grupo Familias USA, en alusión a la reducción por parte de la Administración federal del 90 % del presupuesto de publicidad para el actual periodo de registro.

Aunque algunos analistas presagiaron para este periodo una caída de inscripciones de hasta un 50 %, un reporte publicado este mes por Matt Borsc, analista de BMO Capital Markets, estima que el descenso será de un 20 % en relación al año anterior.

El experto calcula que con las cifras finales de Healthcare.gov, en las que no se incluyen algunos estados que manejan su propio mercado de seguros de salud, el total de registros alcanzará los 10 millones de usuarios, en comparación con 12,2 millones en 2017.

Los precios de los seguros varían de manera significativa según el estado, la edad de la persona, los ingresos anuales y la oferta del mercado. Mientras para algunos usuarios el costo del seguro médico en 2018 aumenta en más de un 30 %, para otros no han habido cambios significativos e incluso disminuyó.

Piedad Rodríguez, una residente del condado de Los Ángeles, en California, que por sus ingresos recibe un importante subsidio para el pago de su seguro personal, pasó de un costo de 84 dólares mensuales en 2017 a 62 dólares en 2018.

“Fue una grata sorpresa, de las pocas que he recibido de los seguros de salud, ver que mi costo personal para 2018 era un poco menor”, comentó a Efe Rodríguez.

Anteriormente, para 2016 su seguro había pasado de 64 dólares a 221 debido, según le explicaron, a un “recorte en las ayudas del Gobierno”.

Otros como Jaime Franco, residente de Llano, en Texas, que este año pagó 200 dólares al mes por un programa Plata después de recibir subsidio, para 2018 deberá disponer 260 dólares mensuales, un aumento del 30 %.

“Necesito mi seguro de salud pues soy diabético. Tengo que ver cómo reduzco otros gastos para compensar el aumento”, dijo Franco que gana cerca de 3.000 dólares mensuales.

Aunque el último día para inscribirse o renovar es hoy en el mercado de seguros del Gobierno federal, otros usuarios cuentan con entre una semana y un mes adicional.

Y es que nueve estados tienen fechas límites posteriores al día de hoy, como ocurre en Connecticut y Maryland, que tienen hasta el 22 de diciembre para registrarse, y los de Rhode Island, hasta el 31 de diciembre.

De la misma forma, hay circunstancias personales y familiares que afectan los ingresos y permiten que un usuario reciba un plazo mayor para inscribirse o renovar su seguro de salud como casarse, tener un bebé o perder un seguro de salud por el empleo, según advierte CMS.gov.

La Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que para el próximo año haya un total de once millones de personas inscritas en el plan sanitario impulsado por la Administración de Obama.

