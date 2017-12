“Star Wars: The Last Jedi” monopoliza los estrenos de Estados Unidos

Los Ángeles, 14 dic (EFEUSA).- El esperado estreno de “Star Wars: The Last Jedi” monopoliza las novedades de la cartelera esta semana, en la que también llegará a los cines la cinta animada “Ferdinand”.

La octava entrega de la famosa saga galáctica ideada por George Lucas se presenta con la dirección de Rian Johnson y con un reparto encabezado por Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill y Carrie Fisher.

La historia de los Skywalker continúa con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una nueva aventura que desvelará antiguos misterios y desenterrará revelaciones del pasado.

Pocas cintas se atreven esta semana a hacer sombra a “Star Wars: The Last Jedi”, pero la película de animación “Ferdinand” tratará de atraer al público infantil con un reparto que en su versión original incluye las voces de John Cena, Kate McKinnon, Bobby Cannavale, Gina Rodríguez y Juanes.

Este largometraje del cineasta brasileño Carlos Saldanha gira en torno a un toro manso y sensible, que disfruta oliendo flores y cuidando de los suyos, pero al que toman por un animal bravo y envían a las corridas de toros.

En los estrenos limitados aparecen la comedia independiente “Permanent” y el thriller de ciencia-ficción “Beyond Skyline”.

Rainn Wilson y Patricia Arquette encabezan el elenco de “Permanent”, una película sobre los enredos familiares de una familia de los años 80 con una hija adolescente.

Por su parte, Frank Grillo protagoniza “Beyond Skyline”, una cinta en la que un padre debe hacer frente a una invasión alienígena si quiere recuperar a su hijo.

