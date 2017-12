La Asamblea Olímpica rusa apoya la participación en los JJOO con bandera neutral

Moscú, 12 dic (EFE).- La Asamblea Olímpica de Rusia dio hoy luz verde a la participación de los atletas rusos en los Juegos de Invierno de PyeongChang bajo la bandera neutral, decisión que cuenta también con el respaldo del Kremlin.

La Asamblea, integrada por representantes de todas las federaciones deportivas y comités regionales rusos, apoyó la moción por unanimidad, según informaron medios locales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró la semana pasada que Rusia no boicoteará los Juegos ni impedirá que los deportistas rusos compitan en la ciudad surcoreana a título individual.

“El Comité Olímpico de Rusia (COR) se ha reunido y ha tomado una decisión, solo podemos apoyarla”, reiteró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La Asamblea pidió hoy al COR que preste a apoyo a los deportistas de país que decidan no acudir a PyeongChang.

Moscú dio anteriormente por cerrada la investigación del dopaje de Estado en los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 que desembocó en la exclusión del equipo ruso de los Juegos de PyeongChang.

El presidente del COR, Alexandr Zhúkov, señaló que la Comisión disciplinaria del COI no había hallado “pruebas documentales”, que pudieran ser cotejadas de manera independiente e imparcial, que confirmen un programa de encubrimiento de positivos en los JJOO de Sochi.

Al comentar la decisión de la Asamblea Olímpica sobre la participación de los atletas rusos en los Juegos de Invierno, Zhúkov indicó que esta respeta el deseo de los deportistas que quieren acudir a PyeongChang pero también “llama a respetar a los deportistas que opten por no participar en la Olimpiada”.

Agregó que, según los cálculos preliminares, “unos 200 deportistas rusos” podrían viajar a PyeongChang pero su cifra exacta será determinada más adelante por el COI.

Por su parte, el ministro de Deporte, Pavel Kolobkov, aseguró que las autoridades prestarán apoyo “jurídico, financiero y moral”, tanto a los atletas que participen en los Juegos como a los que se queden en casa.

Según los expertos, las consecuencias para el deporte ruso de un boicot a PyeongChang 2018 serían desastrosas, empezando por una sanción de ocho años que dejaría al país fuera de los próximos dos ciclos olímpicos y la convertiría en un paria.

