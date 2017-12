Cineasta amparado con DACA llama a ser “creadores” y no solo “soñadores”

Los Ángeles, 8 dic (EFEUSA).- El joven cineasta mexicano Jorge Xolalpa Jr. quiere cambiar el discurso de los amparados por la Acción Diferida (DACA), como él mismo, para que dejen de verse como “soñadores” y se muestren como “creadores” a los que ninguna política antiinmigrante detendrá.

“No podemos poner nuestro futuro en manos de este o cualquier Gobierno, tenemos que ser conscientes que con o sin DACA ya hemos logrado mucho, y que no vamos a parar de hacer nuestra vida por lo que decida el Congreso”, dijo a Efe Xolalpa Jr.

La invitación del mexicano a otros beneficiados por la Acción Diferida, a quienes se conoce como “soñadores”, llega durante una semana de intensa campaña de presión a los legisladores para que aprueben, antes que culmine el año, una ley “limpia” que legalice a los soñadores, sin afectar a otros inmigrantes.

“El llamado es para que dejemos la posición de víctimas, el miedo no nos va a llevar a ninguna parte, debemos tomar el desafío y tomar ejemplo de nuestros padres”, insistió.

El pasado septiembre, el presidente Donald Trump canceló el programa de Acción Diferida (DACA) que protegía de la deportación a jóvenes que habían llegado a Estados Unidos cuando eran niños.

Xolalpa Jr., considerado como una de las jóvenes promesas latinas en Hollywood, asegura que el beneficio de DACA, en su caso, no fue indispensable para sacar adelante los proyectos que lo pusieron en la mira de las grandes agencias de talentos.

Desde que se instauro, en el año 2012, el joven mostró desapego por este amparo que otorga un permiso de trabajo y protege a los beneficiados de una deportación y no fue sino hasta tres años después que aplicó al beneficio migratorio a fin de obtener su licencia de conducir.

Antes de ello, Xolalpa Jr. estudió para convertirse en abogado en la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola Marymount, pero al graduarse decidió que seguiría el dictado de su pasión, el cine, un anhelo que tenía desde que llegó a Los Ángeles a los nueve años y de la mano de su madre.

El primer largometraje del cineasta fue rodado en tan sólo 6 días con un teléfono móvil y su presupuesto no superó los 500 dólares. Precisamente, esa falta de recursos económicos lo ha convertido en escritor, productor y director de sus películas.

Su fuerte convicción lo llevó a presentar su último proyecto, “Valentina” (2017) como posible candidata a Mejor Película a los premios Globos de Oro. Entre centenares de cintas, con mejores presupuestos e incluso de nombres reconocidos, el film de Xolalpa Jr. ha sido considerado en la lista oficial de candidatos para las nominaciones.

“Aunque no seamos seleccionados para las nominaciones (finales de los Globos de Oro), esto ya es un logro, y eso no se lo debo a DACA”, apunta el cineasta, nacido en Ciudad de México.

Desde que Trump puso fin a esta acción ejecutiva, y dio de plazo al Congreso para buscar una solución legislativa hasta marzo de 2018, Xolalpa Jr. se propuso no seguir el juego político y no poner en suspenso su vida.

En los seis meses que demócratas y republicanos del Congreso tienen para hallar una solución a los más de 800.000 indocumentados beneficiados con DACA, el joven cineasta ya estrenó una película y se apresta a filmar su siguiente en enero próximo.

“Tenemos que quitarnos de la mente que somos ‘dreamers’ (‘soñadores’), somos ‘makers’ (‘creadores’) y con esto en mente vamos a tener más armas para dar la batalla”, indica.

Contrario a la proactividad del cineasta, en el Congreso el proyecto de ley Dream Act 2017 sigue empantanado. Mientras los demócratas insisten que la ley de presupuesto de 2018 debe incluir esta legislación, los republicanos no han querido discutir la iniciativa.

Trump por su parte quiere que la legislación que reemplace DACA esté acompañada de medidas para reforzar la seguridad fronteriza, limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos y crear un sistema de puntos para obtener la residencia permanente, entre otras medidas.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que los líderes republicanos dejaron claro que las negociaciones sobre inmigración “deben manejarse separadamente y por un camino separado”.

La reflexión de Xolalpa Jr. para sus compañeros de lucha es clara: “No podemos abandonar nuestras creaciones por esta pelea política, por el contrario es hora de aprovechar y hacer todos los días algo productivo”.

