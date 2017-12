Visa presenta uso de nueva tecnología para pagos en Olimpiadas

Nueva York, 7 dic (EFEUSA).- La tecnología será un factor clave durante los JJOO de Invierno de Corea del Sur, donde miles de fanáticos y jugadores podrán experimentar una forma más rápida de pagar sus cuentas con solo usar sus guantes, el prendedor olímpico conmemorativo o una calcomanía en su móvil.

La compañía Visa presentó hoy en Nueva York su nueva tecnología ponible (“wearable”) para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se realizarán en febrero de 2018 en PyeongChang.

Los guantes, accesorio indispensable en una temperatura promedio de -4,8 grados centígrados en PyeongChang; la calcomanía, muy delgada y con adhesivo flexible, y el tradicional prendedor conmemorativo, con ocho diseños diferentes, dotados con la tecnología NFC (comunicación de campo cercano), fueron hoy el centro de atención en el evento en Nueva York.

Con temperaturas tan gélidas no será necesario que los usuarios de esta tarjeta de crédito se desprendan del guante, ya que el chip de doble interfaz y una antena sin contacto han sido colocados a un lateral, así que sólo tendrá que deslizar la mano para efectuar el pago, según demostró la empresa.

Visa se unió a Lotte Card, el brazo financiero del minorista surcoreano Lotte, para producir y fabricar estos dispositivos prepagados.

A partir de mañana, la calcomanía y el prendedor podrán ser comprados en centros de atención al cliente de Lotte Card o su sitio web, en Corea del Sur así como durante los Juegos. No se ha informado cuándo los guantes estarán disponibles.

Además de los “wearables”, Visa está facilitando y gestionando toda la infraestructura del sistema de pago y de la red en todas las sedes de los Juegos Olímpicos.

Esta red incluye más de 1.000 terminales de punto de venta que aceptan pagos sin contacto, ya sea con dispositivos móviles o “wearables”.

El evento contó con varias atletas respaldadas por la empresa durante los Juegos Olímpicos, entre ellas las integrantes del primer equipo de África en una Olimpiada en la categoría de Bobsled, las nigerianas Seun Adigun, Ngozi Onwumere y Akuoma Omeoga, quienes hicieron historia al ganar el pase para Corea del Sur.

Las atletas aseguraron que el gran reto no es Corea, que para esa cita no están “nerviosas” o “ansiosas”, sino que están “listas” y , “emocionadas” para representar a Nigeria, tras haber superado todos los obstáculos para poder estar en PyeongChang.

Afirmaron que fue un gran reto confiar en ellas, ya que llegaron a este deporte tras competir en pista y campo, recaudar los fondos que necesitaban para comenzar la aventura y pasar todas las duras pruebas.

“Tomó más de un año entender y ser buenas en este deporte. Poderlo intentar, y ser lo mejor que pudimos durante ese año ha sido un gran reto”, dijo a Efe Seun Adigun, nacida en Chicago, de padres nigerianos.

Fue ella quien convenció a Onwumere y Omeoga para formar el equipo e intentar buscar el pase para Corea del Sur, donde aseguran continuará su proceso de aprendizaje.

Al evento asistieron además la campeona del equipo de Hockey sobre hielo Hilary Knight, así como Maggie Voisin, de esquí, la atleta más joven en integrar un equipo nacional olímpico de Estados Unidos.

Esta es la tercera Olimpiada para Knight, quien ha ganado muchas medallas en campeonatos mundiales y quien se manifestó complacida por haber tenido esta oportunidad que reconoce no tienen otros atletas.

“A medida que pasa el tiempo me doy cuenta de lo difícil que es integrar este equipo”, dice y asegura que es un deporte “fuerte”, que hay que “tener habilidades en muchos otros aspectos” para jugar con otros 22 “increíbles jugadores”.

Agrega que la meta del equipo femenino de Hockey sobre hielo es lograr la medalla de oro, que EE.UU. no tiene desde hace dos décadas. Knight considera que Canadá y Finlandia pueden ser los más fuertes equipos que enfrenten en Corea del Sur.

Sobre las sanciones a Rusia, dijo que ella y su equipo se concentran en competir lo mejor que puedan, “competir limpios” de dopaje y representar a su país en el escenario internacional.

“Esa es la meta”, afirmó.

