¡Malas noticias para Seattle Sounders! Osvaldo Alonso quedó descartado para la final de la MLS

En el partido más importante del año, Seattle Sounders se las tendrá que arreglar sin Osvaldo Alonso, su capitán.

El volante cubano no pudo superar una prueba de esfuerzo y fue descartado de cara al encuentro del próximo sábado 9 de diciembre (4 pm ET | UniMás) frente a Toronto FC, por la MLS Cup 2017.

“Es algo que nos pone tristes”, confesó Brian Schmetzer, el entrenador de los Sounders. “Es un competidor muy duro, así que le costó asimilarlo”.

“[Osvaldo] está desilusionado”, agregó Schmetzer. “Quiere hacer lo que sea para ayudar el equipo, es su capitán. Es una mala noticia pero vamos a poder manejarla”.

Alonso sufrió una distensión en el cuádriceps en septiembre y no volvió a jugar hasta el partido de ida de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a Vancouver Whitecaps, cuando jugó los últimos 16 minutos”. El caribeño no pudo jugar el segundo partido de esa serie y tampoco estuvo presente en las finales de conferencia frente a Houston Dynamo.

“Tengo el deseo de jugar, pero no puedo”, dijo Alonso a MLSsoccer.com tras la práctica del jueves. “Me siento bien, pero he tenido un montón de contratiempos y finalmente no podré jugar. Intenté estar listo para este partido, pero la lesión no me lo permitirá”.

Pese a que no estará sobre el césped, Schmetzer espera que ‘Ozzie’ de información y ayuda a sus compañeros. “Será una gran influencia en el vestuario, seguro”, expresó el entrenador. “Espero que como capitán pueda alzar otra copa”.

En la final de 2016 Alonso tuvo que lidiar con un intenso dolor de rodilla en un encuentro que duró 120 minutos.

Con el capitán fuera de la ecuación, Seattle Sounders podría usar al sueco Gustav Svensson para cubrir la posición de volante defensivo. El europeo ha demostrado ser capaz de desempeñarse en varios sectores de la mitad de la cancha y en posiciones de defensa.

“Será difícil porque me pongo muy nervioso cuando estoy fuera de un partido y me toca mirar”, concluyó Alonso. “Pero estaré ahí por el equipo, alentando desde afuera, y se que darán todo para conseguir la victoria”.