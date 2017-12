Jornada de derbis en Inglaterra con el United-City a la cabeza

Londres, 8 dic (EFE).- El derbi de este domingo entre el Manchester United y el Manchester City copa todas las portadas en Inglaterra por la situación de ambos conjuntos en la tabla, ya que una victoria acercaría a los ‘Diablos Rojos’ al liderato, mientras que para los ‘Citizens’ significaría, prácticamente, la sentencia al campeonato.

El partido (Old Trafford, 16:30 GMT) será el tercer enfrentamiento en la Premier League entre Pep Guardiola y José Mourinho al mando de City y United, respectivamente, con un balance de una victoria para los de Pep (1-2) y un empate (0-0).

Pese a ello, Mourinho sí consiguió batir al español en la Copa de la Liga (EFL Cup) del año pasado, cuando un gol de Juan Mata le dio el triunfo y la clasificación a cuartos de final, en una competición que el United acabaría ganando.

La clasificación refleja que el City es líder indiscutible con ocho puntos de ventaja sobre el United y once sobre el Chelsea, por lo que una victoria de los azules -significaría la decimoquinta consecutiva- les dejaría el título en bandeja.

Sin embargo, si los ‘Red Devils’, que solo han vencido una vez al City en Old Trafford en los últimos seis choques, consiguieran los tres puntos, romperían la condición de invictos de los de Guardiola en la Premier y recortarían distancias para volver a creer que el título no es imposible.

Guardiola decidió dar descanso a sus jugadores más importantes en la derrota (2-1) en Champions League ante el Shakhtar Donetsk, por lo que es de esperar que jugadores como Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Kevin De Bruyne o Raheem Sterling recuperen la titularidad.

También estará sobre el campo el español David Silva, que sufrió problemas físicos en la pasada jornada de liga y no viajó a Ucrania para el choque de Champions League.

“Va a jugar. El médico me ha dicho que está bien, así que va a jugar”, explicó Guardiola.

Por parte del United, Mourinho no podrá contar con Paul Pogba, expulsado la jornada pasada ante el Arsenal, pero sí se espera que Anthony Martial y Ashley Young, que no fueron de la partida en Champions ante el CSKA de Moscú (2-1), vuelvan al once inicial.

También en el norte de Inglaterra, pero algo más al oeste, Liverpool y Everton se medirán en el otro gran derbi de la jornada.

El duelo de orillas del río Mersey (domingo, 14:15 GMT) llega con el Everton en pleno ascenso (dos victorias consecutivas) y el Liverpool lanzado, con tres goleadas seguidas: 7-0 al Spartak de Moscú, 1-5 al Brighton y 0-3 al Stoke City.

Sam Allardyce, quien debutó en el banquillo del Everton con victoria ante el Huddersfield Town, dirigirá su primer derbi de Liverpool, mientras que el alemán Jurgen Klopp buscará aprovechar posibles pinchazos de Chelsea, United o City para continuar enganchado a los puestos de arriba.

El Liverpool es quinto, con 29 puntos, a tres del Chelsea, en tanto que el Everton, que comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas, ha remontado el vuelo y ya es décimo, con 18 puntos.

El tercer clasificado de la liga, el Chelsea, querrá redimirse de su decepción europea -ha finalizado la fase de grupos en segunda posición- con una victoria que le permita acercarse a United y City, ya que su duelo directo asegura que alguno se dejará puntos.

El sábado (12:30 GMT), los ‘Blues’ se enfrentarán al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres con la posibilidad de estirar el buen momento de Eden Hazard y Álvaro Morata, ambos goleadores la semana pasada ante el Newcastle (3-1), a costa de los ‘Hammers’, dirigidos por David Moyes, que acumulan seis partidos sin ganar.

Por otra parte, Tottenham y Arsenal, los más rezagados en la pelea por la liga, tratarán de remediar sus traspiés domésticos ante el Stoke City (sábado, 15:00 GMT) y el Southampton (domingo, 12:00 GMT), respectivamente.

— Jornada 16 de la Premier League:

– Sábado 9 de diciembre: West Ham United-Chelsea (12:30 GMT),

Burnley-Watford (15:00 GMT), Crystal Palace-Bournemouth (15:00 GMT), Huddersfield Town-Brighton & Hove Albion (15:00 GMT), Swansea City-West Bromwich Albion (15:00 GMT), Tottenham Hotspur-Stoke City (15:00 GMT) y Newcastle United-Leicester City (17:30 GMT).

– Domingo 10 de diciembre: Southampton-Arsenal (12:00 GMT),

Liverpool-Everton (14:15 GMT) y Manchester United-Manchester City

(16:30 GMT).

