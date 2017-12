Antecedentes para Candidatos.

Por: Horacio Ahumada.

Estimados lectores, todos sabemos que al tratar de conseguir un puesto de trabajo es obligatorio en la mayoría de las empresas que lo están solicitando, presentar un resume o Curriculum Vitae, es decir nuestro historial como trabajadores, a veces acompañados con pruebas, cartas de recomendación, reporte de credito, etc. etc. Ahora, pregúntome yo, como es posible que los puestos gubernamentales más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional no solicitemos nada, por lo menos debemos de solicitar a nuestros políticos-candidatos tests de drogas, por ejemplo? Y ahora que está de moda solicitar públicamente a candidatos por si alguno ofendió, maltrató, hostigó o amenazó a alguna persona sea dama o caballero? Porque tienen que salir a la luz pública casos de acoso sexual de políticos que ya ganaron elecciones, que ya están ejerciendo la posición gubernamental?, me imagino pagan bastante bien como para arriesgarnos a perder muchísimo dinero invertido en campañas en quizás puestos ocupados anteriormente por estos políticos con pasado muy obscuro ni escondiéndolos por mucho tiempo a la vista de todos los que quizás votamos con confianza de que eran buenas personas y nos engañaron. Creo que estamos muy en tiempo de solicitar una auditoria moral, por lo menos, de políticos en funciones o libres para hacer una limpia de acosadores tales como el mismísimo presidente Donald Trump, no es que tenga algo en contra de Trump, no es así, solamente hago referencia al puesto más importante de la nación para empezar desde el numero uno hasta el numero más humilde de la posiciones gubernamentales, es obvio que ningún funcionario público lo va a solicitar, somos el pueblo el que lo deberíamos de hacer, y debemos de aprovechar estos momentos donde victimas se están uniendo a las redes sociales a través de la campaña “Me Too” “Yo También”, inclusive los medios de comunicación también deberían de cuidar la inversión de la confianza y la credibilidad de quienes somos presentadores, escritores o periodistas, ya que también ponemos en riesgo a las compañías que nos abren sus puertas, pero sobre todo al pueblo que nos siguen como líderes de opinión. El mismísimo presidente de los Estados Unidos está siendo señalado actualmente por 12 mujeres que dicen que han sido molestadas y atacadas sexualmente por nuestra máxima autoridad, y a veces me pregunto porque estas acusadoras se quedaron calladas antes de las elecciones que probablemente si lo hubieran denunciado quizás los resultados de los comisión hubieran sido muy diferentes. Ahora quién nos asegura que todos nuestros Secretarios, Representantes, Senadores, Gobernadores, Jueces, Generales del Ejército, Jefes de Policía, etc. etc. estén limpios en su pasado personal o si ya tienen pagadas sus deudas; y hablando de deudas tampoco estaría mal solicitarles su historial de crédito a ver qué tan cumplidores han sido en sus promesas de pagos, porque así serian en sus promesas de campaña. Estimados lectores, es tiempo de cambios, no podemos permitir que prácticamente “desconocidos” nos representen y nos gobiernen, recordemos que no solamente hablo a nivel nacional sino a nivel internacional que también por este tipo de personas podríamos perder la confianza y el respeto de la población mundial. COMO VEN? Gracias.