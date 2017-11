Mayoría de estadounidenses cree que Trump respeta más a hombres que a mujeres

Washington, 21 nov (EFEUSA).- La mayoría de los votantes de Estados Unidos cree que su presidente, Donald Trump, no respeta tanto a las mujeres como a los hombres, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac (Connecticut) publicado este martes.

El 59 por ciento de los estadounidenses cree que su mandatario respeta más a las personas de su mismo sexo que a las del sexo opuesto, mientras que el 34 por ciento no cree que Trump discrimine a las mujeres en este aspecto, tal y como informó en un comunicado el centro.

Esta idea no se mantiene entre los votantes republicanos, de los que el 66 por ciento de los encuestados considera que Trump mantiene el mismo respeto, y un 27 considera que el presidente respeta menos a las mujeres.

Más disputado está entre los hombres blancos, de los que un 47 piensa que se da esta discriminación y otro 47 respondió que no.

También se observa en los resultados del sondeo que la mayoría de las mujeres, el 60 por ciento, reconoce haber sufrido abusos sexuales.

De éstas, el 69 por ciento dice haberlos sufrido en el lugar de trabajo, el 45 por ciento afirma que sucedieron en la calle y el 15 por ciento en casa.

Además, dos de cada diez hombres confiesan haber sufrido estos abusos, el 64 por ciento de los votantes norteamericanos indica que conoce a alguien que lo haya sufrido y el 30 a alguien que lo haya cometido.

Casi nueve de cada diez encuestados -89 por ciento de mujeres y 88 por ciento de hombres- señala los acosos sexuales a mujeres como un “problema serio”, frente a un 59 por ciento en el caso de los abusos a hombres.

Ante la hipotética situación de que un candidato fuera acusado por múltiples mujeres de abusos sexuales, el 62 por ciento de los encuestados dicen que no votaría por él, una cifra que baja hasta el 41 por ciento en votantes republicanos, entre los que el 43 por ciento consideraría votarle.

Sobre el caso de los presuntos abusos sexuales del candidato republicano al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore, seis de cada diez personas creen que si es elegido, la Cámara alta debe expulsarle, mientras que entre los republicanos esta proporción baja a la mitad de los entrevistados.

El sondeo presentado hoy también refleja que la mayoría de los norteamericanos, el 55 por ciento, considera que la población entiende mejor los abusos gracias a la atención reciente de los medios de comunicación ante los últimos casos, y el 62 cree que la situación favorece a rendir cuentas ante este acoso.

Por otra parte, recoge la aprobación de la actividad de Trump al frente del Gobierno por el 38 por ciento de los votantes, por debajo del 40 -marca que no supera desde junio-, pero tres puntos por encima del último sondeo del 14 de noviembre.

La encuesta es fruto de entrevistas a 1.415 votantes del país realizadas entre el 15 y el 20 de noviembre y con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

