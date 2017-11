“S.W.A.T.”, las fuerzas de élite vuelven a la acción

Los Ángeles, 23 nov (EFEUSA).- Las fuerzas de élite de “S.W.A.T.”, la famosa serie policiaca de los años 70, regresan a la acción con un nuevo show televisivo protagonizado por el actor Shemar Moore que reinventa esta historia y la enfrenta con desafíos actuales como el racismo, la brutalidad policial y la injusticia.

“Soy lo suficientemente viejo como para recordar la serie de los años 70: no el guion, pero sí recuerdo la canción”, dijo con una sonrisa Moore, en un encuentro con un grupo reducido de medios en el que participó Efe, al enfatizar que esta nueva serie no trata de ser un “remake” de las anteriores versiones de “S.W.A.T.”

La nueva “S.W.A.T.” se estrenó a comienzos de noviembre.

Además de la famosa serie de los años 70, “S.W.A.T.” ha conocido varias adaptaciones a la gran pantalla, entre las que sobresale “S.W.A.T. (2003), con Samuel L. Jackson, Colin Farrell y Michelle Rodríguez como protagonistas.

En esta ocasión, Shemar Moore encabeza un reparto en el que también aparece la mexicana Stephanie Sigman, Jay Harrington, Alex Russell y Lina Esco.

El que fuera actor de la serie “Criminal Minds” interpreta a Daniel “Hondo” Harrelson, miembro de un cuerpo de élite de la policía de Los Ángeles que se debe hacer cargo de su unidad cuando su jefe mata accidentalmente a un joven en la calle.

Para “Hondo” no es una tarea fácil asumir su nuevo puesto, ya que tendrá que sufrir las suspicacias de su comunidad afroamericana así como tratar de compaginar su trabajo con su secreta relación romántica con la capitana Jessica Cortez (Sigman).

La acción espectacular y las investigaciones policiales tradicionales de “S.W.A.T.” adquieren ahora un novedoso enfoque al abrazar la extraordinaria diversidad de Los Ángeles, una de las ciudades más cosmopolitas del planeta, y la dificultad de saber quiénes son los héroes y los villanos en cada momento.

En este sentido, Moore dijo que la serie es como la “vida real”, que a veces “puede ser oscura” y donde hay seres humanos buenos y malos a ambos lados.

El intérprete explicó que el elenco pasó por duras pruebas físicas para prepararse y que compartió tiempo con agentes reales de policía, una experiencia que a él le marcó personalmente.

“Son personas normales, pero puedes saber que tienen historias, que han visto la oscuridad, a lo que se enfrenta este mundo. Y de alguna manera todavía tienen una sonrisa en la cara, están en casa con sus familias, aun así creen en la luz y en la justicia”, detalló.

El actor valoró su tiempo en la popular serie “Criminal Minds”, pero consideró que era el “momento perfecto” en su carrera para tomar las riendas de una serie con un personaje protagonista como “Hondo”.

“Soy el jefe, estoy a los mandos y hago que mi equipo trabaje lo más eficientemente posible porque nos necesitamos los unos a los otros. Y aunque sé que soy el líder, sé también que no puedo hacerlo todo por mí mismo y que tengo un grupo de élite de tipos a los que llamo mi equipo”, desarrolló.

“La gente buena también comete errores (…). El personaje de ‘Hondo’ es un héroe, un buen tipo, pero también es humano y se equivoca. Eso va ser interesante: cómo afectan esos errores a la gente alrededor de él, a su propia comunidad, a su equipo y su gente”, contrapuso Stephanie Sigman.

La actriz latina, conocida por la película de James Bond “Spectre” (2015), destacó que para ella es muy importante disfrutar en la televisión de personajes con los que pueda conectar e identificarse.

“Y no veo muchos, a veces. ¿Dónde están los acentos? Vivimos en un país donde hay gente de todos los lugares, todo tipo de acentos, de colores, y quiero verlos en la televisión. Cuando enciendo la televisión quiero ver algo real”, argumentó.

