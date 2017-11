Guillermo Arriaga regresa al cine con su novela “Escuadrón guillotina”

Miami (EFEUSA).- El galardonado escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga revela en entrevista con Efe que prepara su regreso a los largometrajes, tras firmar su última película en 2008, y lo hará con la adaptación de su primera novela, “Escuadrón guillotina”.

“Dije que no volvería a hacer una película a menos que yo la dirigiera o fuera con mis hijos y lo he cumplido”, explica Arriaga. “Trabajé con ellos y ahora estoy en pláticas para llevar al cine mi primer libro”.

Con 33 nominaciones, incluidas a los premios Óscar, los británicos BAFTA y los mexicanos Ariel, y 11 premios de la industria cinematográfica, Arriaga no ha dirigido un largometraje desde 2008, cuando firmó el guión y dirigió “The Burning Plain”, protagonizada por Charlize Theron y Kim Basinger.

Para su retorno, aunque ha dirigido tres cortometrajes y sendos segmentos en las películas “Río eu te amo” y “Palabras de dioses”, ambas de 2014, el cineasta apuesta por “Escuadrón Guillotina”, novela que publicó en 1991, cuando todavía no era reconocido internacionalmente.

A esta novela le siguieron otras tres obras literarias y aseguró que también está trabajando en la quinta, aunque todavía no tiene nombre.

“Escuadrón guillotina” cuenta la historia de un abogado que perfecciona dicha maquina para decapitar a reos de muerte y se lo va a vender al icónico líder mexicano Pancho Villa, quien lo incorpora a sus filas y desde allí cuenta con humor e ironía lo que sucede dentro del ejército revolucionario.

Famoso por haber escrito los guiones de las películas de Alejandro González Iñárritu “Amores perros” (2002), “21 gramos” (2003) y “Babel” (2006), Arriaga explica que aún está en la etapa de tomar decisiones, por lo que no ha determinado si la cinta se rodará en México o en Estados Unidos.

“Lo haremos en donde más convenga”, afirma, aunque se declara fan absoluto del cine latinoamericano, comenzando por su natal México. “Lo que se está haciendo en nuestros países está a nivel de Hollywood en todo sentido. Lo único que nos falta es igualar el presupuesto”.

Aunque lleva años rechazando término de “guionista” para definir su rol como escritor de proyectos fílmicos, Arriaga ama la experiencia de convertir la palabra escrita en imágenes y disfruta de compartir lo que ha aprendido en casi tres décadas.

Por ello, el 28 de noviembre dará una clase maestra sobre guión y realización cinematográfica como parte de las actividades en Los Ángeles de la University of Guadalajara Foundation USA.

“Yo fui maestro universitario por muchos años y he sistematizado el conocimiento que he adquirido como escritor, productor y director de cine”, indica al explicar el concepto de la clase. “Quiero compartir con profesionales, estudiantes y hasta aficionados cómo he aprendido a resolver los problemas que he encontrado en mi carrera”.

En medio de un torrencial creativo y nuevos proyectos, Arriaga tiene claro que está a menos de seis meses de cumplir los 60 años y ya ha comenzado a pensar en la jubilación.

Quisiera pasar sus días en un rancho en la frontera entre Coahuila (México) y Texas (EE.UU.).

“Todavía me falta dinero, pero sueño en mudarme para allá. Me gusta mucho vivir en el campo, entre vacas, gallinas y cabras. La luz del desierto es increíble y la gente en ese lugar de la frontera es maravillosa”, señala.

Sin embargo, no es un plan a corto plazo. “Voy a regresar” al mundo audiovisual, dice, pues además de su proyecto personal ha recibido varias propuestas para dirigir cine, televisión y hasta teatro que le emocionan.

También afirma que, aunque Hollywood le abrió la puerta grande a cineastas latinos, pues “solo hay que mirar los Óscar que hemos venido acumulando los mexicanos”, todavía falta avanzar entre los actores, aunque indicó que ya se están dando los primeros pasos a ese reconocimiento.

“Hay una gran necesidad por crear para la comunidad latina”, asegura. “Lo veo por los proyectos de que me ofrecen”.

