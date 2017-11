Una segunda mujer acusa al senador demócrata Al Franken de acoso sexual

Washington, 20 nov (EFEUSA).- Después de que la semana pasada una mujer denunciara en los medios que el senador Al Franken le había acosado sexualmente cuando éste aún era humorista, hoy una segunda mujer acusó al demócrata de haberle tocado de forma inapropiada, en esta ocasión cuando ya era miembro del Congreso.

De acuerdo con el relato narrado a la cadena CNN por la presunta víctima, Lindsay Menz, los hechos tuvieron lugar en una feria estatal celebrada en Minesota en 2010, dos años después de que Franken fuera elegido para representar a este estado en la Cámara Alta.

La mujer de 33 años, que en el actualidad reside en la localidad de Frisco (Texas), contó que el toqueteo se produjo cuando posaba junto al senador para una foto que le había pedido a su esposo que le hiciera junto al popular político.

“Tiró de mí hasta tenerme realmente cerca, como incómodamente cerca y, mientras mi marido tomaba la fotografía, colocó su mano abierta en mi trasero (…). Estaba firmemente sobre mi cachete”, declaró Menz en una entrevista.

En un comunicado enviado a la cadena, Franken dijo no recordar los hechos, puesto que “se hizo miles de fotos con cientos de personas durante la feria”, pero que en cualquier caso se sentía “mal” por el hecho de que Menz hubiera podido sentir que le faltaban al respeto.

La acusación se produce después de que el pasado jueves la presentadora de radio y modelo Leeann Tweeden afirmara que en 2006, cuando ambos participaban en una gira para entretener a las tropas estadounidenses en Oriente Medio, Franken se comportó de manera inapropiada.

“Me besó a la fuerza sin mi consentimiento, me agarró los pechos mientras dormía e hizo que alguien le tomara una foto, sabiendo que yo la vería”, aseguró Tweeden en un artículo publicado en el blog de la radio para la que trabaja en Los Ángeles, la KABC.

Franken, que llegó al Senado en 2009 y fue reelegido en 2014 para un segundo mandato de seis años, se disculpó entonces a través de un comunicado en que dijo no recordar “de la misma forma” que Tweeden el ensayo del espectáculo y en el que reconoció que hizo la foto con la intención de que fuera “algo gracioso”, pero que no lo fue.

El suceso se enmarca en el debate abierto en EEUU sobre el abuso sexual, tras las numerosas acusaciones vertidas en las últimas semanas contra poderosas figuras del mundo del cine y la política.

