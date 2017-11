GREEN CUISINE RETIRA PRODUCTOS DE AVES POR POSIBLE CONTAMINACIÓN CON MATERIAL EXTRAÑO

WASHINGTON (Green Cuisine).- Un establecimiento localizado en San Fernando, Calif., está retirando del mercado aproximadamente 36,854 libras de productos de ensaladas de pollo y pavo que podrían estar contaminados con material extraño, fragmentos de sílice duro y vidrio en específico, anunció el Departamento de Agricultura de E.U. Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos (U.S. Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service – FSIS por sus siglas en inglés). Los productos de ensalada de pollo y pavo listos para comer (ready-to-eat o RTE) fueron producidos del 4 al 15 de noviembre del 2017. Los siguientes productos están sujetos a esta retirada (los nombres están mencionados en inglés): Paquetes plásticos transparentes de porción individual de 10.5-oz. que contienen “TRADER JOE’S White Meat Chicken Salad with celery, carrots and green onions” con fecha de consumir hasta el día (“Use By”) desde el 10 al 21 de noviembre del 2017.

Paquetes plásticos transparentes de porción individual de 11.0-oz. que contienen “TRADER JOE’S CURRIED WHITE CHICKEN DELI SALAD with toasted cashews, green onion and a bit of honey” con una fecha de consumir hasta el día (“Use By”) desde el 10 al 21 de noviembre del 2017.

Paquetes plásticos transparentes de porción individual de 10.25-oz. que contienen “TRADER JOE’S TURKEY CRANBERRY APPLE SALAD TURKEY BREAST MEAT WITH SWEET DRIED CRANBERRIES, TANGY GREEN APPLES, PECANS AND SAGE” con una fecha de consumir hasta el día (“Use By”) desde el 10 al 21 de noviembre del 2017. Los productos sujetos a esta retirada portan el número de establecimiento “P-40299” dentro del sello de inspección de USDA. Estos productos fueron enviados a establecimientos comerciales en los siguientes estados: Arizona, California, Colorado, Idaho, Louisiana, Nuevo Mexico, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah y Washington. El problema fue descubierto cuando la compañía recibió quejas por parte de consumidores y posteriormente notificó al Personal del Programa de Inspección de FSIS (IPP, por sus siglas en inglés) el 17 de noviembre del 2017. FSIS no ha recibido reportes de reacciones adversas por el consumo de estos productos. Cualquier persona que tenga dudas o preocupaciones relacionadas con alguna lesión deberá comunicarse con su proveedor de servicios de salud. Se le recomienda a los consumidores que hayan comprado estos productos a no consumirlos. Estos productos deben ser desechados o devueltos al punto de compra. FSIS conduce rutinariamente cotejos de efectividad para asegurarse de que la compañía notifique a sus clientes acerca de la retirada y esté tomando los pasos necesarios para que el producto ya no esté disponible a los consumidores. Cuando esté disponible, se publicará el listado de distribución al por menor en la página web de FSIS: www.fsis.usda.gov/avisos. Consumidores y miembros de la prensa con preguntas sobre esta retirada pueden contactar al Grupo de Asuntos del Consumidor al (855) 215-5128. Los consumidores que aún tengan preguntas pueden utilizar el servicio de “Pregúntele a Karen”, la representante virtual de FSIS disponible 24 horas al día en pregunteleakaren.gov o vía teléfono inteligente en m.pregunteleakaren.gov. El número libre de costos para la Línea de Información sobre Carnes y Aves del USDA: 1-888-674-6854, disponible en inglés y en español, está disponible de 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este) de lunes a viernes. Mensajes sobre la inocuidad de alimentos están disponibles 24 horas al día. El sistema en línea de monitoria electrónica de querellas de consumidores está disponible 24 horas al día en: www.fsis.usda.gov/reportproblem.