EL FUTURO POLITICO USA.

Por: Horacio Ahumada

Estimados lectores, cada día estamos enterándonos más y más como es que los políticos estadounidenses le dan más importancia a sus intereses personales, así como lo que es más conveniente para sus partidos, todo para ellos y no piensan en los intereses del pueblo que los elige y que deberían de representar. Hemos sido testigos de capítulos tales como el ejemplo de las armas, que hoy en día los políticos convenencieros apoyan mas a sus fabricantes, vendedores y a los amantes de estas en vez de haber protegido a las decenas de víctimas inocentes incluyendo a señoras embarazadas y niños, a nadie de ellos al parecer les importa, incluyendo al mismísimo presidente de los Estados Unidos que siempre le saca la vuelta a inculpar a los representantes de las armas yéndose por la tangente de que son las enfermedades mentales las culpables de estos actos terroríficos. De hoy en adelante deberemos de pensar más seriamente en otorgarle nuestro sufragio efectivo a verdaderos candidatos que nos quieran representar, creo que es buen tiempo de que muchos políticos ya viejos en ambas cámaras deberían de ser substituidos por gente con nuevas visiones y no atados a grandes corporaciones que los obligan a hacerse tontos en la toma de decisiones muy importante para la gran mayoría de estadounidenses. Es por ello que debemos mantenernos más informados, y hoy por hoy como el nuevo fenómeno de “Me too” es decir “Yo también” donde mujeres están sacando de la cloaca a verdaderos políticos mañosos que se les están descubriendo sus bajos instintos hacia las mujeres que al parecer ya se están saliendo del armario de angustia que se encontraban, ojala y sigan así para que la escoria política salga a la luz y exista una limpia de comprados y abusones que dirigen sin ninguna moralidad nuestros destinos, todo esto lo digo porque hoy más que nunca debemos de cuidar este país que por experiencia histórica otros grandes gobiernos han caído por falta de honradez y mucha sed de poder entre sus gobernantes. Los medios de comunicación tenemos la obligación de informar la verdad de todos estos políticos antes de ir a las urnas de votación. Al parecer el mismo presidente Trump está amenazado por algunos demócratas de sacarle sus trapitos al sol, primero con lo Rusia en la posible intervención en los comicios presidenciales del 2016 y ahora con la investigación de acoso sexual a mas de una decena de mujeres que a lo mejor lo demandan también, esto es real y esperemos que todo lo sucio salga a flote y de ser necesario hacer una limpieza de funcionarios gubernamentales que se han quedado calladitos para cubrir los intereses personales y grupo poderosos en este país, olvidándose de lo más importante que es el pueblo. Las noticias ya están saliendo casi a diario y no solamente en el ambiente político, sino también en el ambiente empresarial y de los espectáculos. La gente cada día se informa mas y eso nos hace más inteligentes y listos, ya que no será tan fácil que nos sigan dando atole con el dedo. COMO VEN?