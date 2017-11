El lado más “arriesgado y sexy” del cine español llega a Miami

Miami, (EFEUSA).- El lado más “arriesgado y sexy” del nuevo cine español llega a Estados Unidos con Miami Recent Cinema from Spain, una muestra de siete filmes que incluye propuestas que van desde el “thriller”, al suspense o la animación.

La séptima edición de este certamen empieza este jueves con la proyección de la película “Abracadabra”, del director Pablo Berger y protagonizada por Maribel Verdú, Antonio de la Torre y José Mota, y contará hasta el próximo domingo con la presencia de los actores Carlos Santos o Javier Pereira.

El realizador vasco se mostró emocionado por su participación en este festival con “Abracadabra” y aseguró hoy a Efe que es un honor “venir a representar el cine español” a Miami, ciudad que considera una gran puerta de entrada al mercado de EEUU.

Y lo hacen en el teatro Olympia, una joya del estilo Art Deco de 1926, que acogerá un cine que se caracteriza por “ser diferente, arriesgado, sexy y que lucha con las formas tradicionales de hacer películas”, dijo Berger.

Uno de estos casos es el éxito taquillero de Rodrigo Sorogoyen, “Que Dios nos perdone” (May God Save Us), que se presenta este viernes, jornada en la que además se estrenará la comedia negra “Despido procedente”.

El thriller “La niebla y la doncella” (The Mist and the Maiden), dirigido por Andrés M. Koppe, es otro de los filmes que se estrenará en este festival, en el que también se estrenará en Miami la humorística “Villaviciosa de al lado” (A Stroke of Luck), de Nacho G. Villa y protagonizada por Carlos Santos.

Pero Berger destaca que el cine actual español ya no es solo comedia y que ha cruzado fronteras en parte gracias al trabajo de realizadores como Pedro Almodóvar, a quien definió como un “rompehielos” al que quiso agradecerle la labor de establecer la “marca del cine español” en el extranjero.

Santos, ganador del premio Goya 2016 al mejor actor revelación por su papel en “El hombre de las mil caras”, que acude a esta muestra para presentar el filme “Villaviciosa de al lado” coincidió con Berger en que el cine español ha abandonado “la uniformidad de género, en la que dominaba la comedia o el cine de autor”.

Ambos destacaron que el cine español goza de “buena salud” a nivel de producción, gracias a la nueva generación de actores y directores que está “pegando muy fuerte”.

Sin embargo, Santos recalcó que es necesario tener “más ayudas y promoción” para que el cine español se “sanee internamente y su visibilidad” en el exterior sea mejor.

Para Pereira, “Que Dios nos perdone”, que protagoniza junto a Roberto Álamo y Antonio de la Torre y que se proyecta este viernes, “tiene mucha personalidad y estilo”, por lo que es un “buen ejemplo” de esta buena visibilidad.

Sin embargo, el ganador en 2014 del Goya a mejor actor revelación por “Stockholm” y nominado dos años después en la categoría de mejor actor de reparto por “Que Dios nos perdone”, quiso reclamar la necesidad de “cambiar la percepción” que se tiene en España de los actores y cultura nacional.

“No valoramos lo que tenemos en casa”, agregó Pereira, quien dijo que igual que la gente se siente orgullosa de la comida y el deporte, también lo tiene que estar de la cultura.

Las otras películas que se proyectarán en Recent Cinema from Spain son “Ozzy”, un filme infantil de animación de Nacho La Casa, que se exhibirá en una función especial y el film de intriga del director Oriol Paul, “Contratiempo” (The Invisible Guest).

Esta película cerrará el próximo domingo esta edición del festival, organizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y el Olympia Theater, con la colaboración del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España (ICAA) y el Centro Cultural Español (CCE) de Miami.

