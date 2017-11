Lo mejor de la MLS: las mejores actuaciones individuales de 2017

EEUU. (MLS NEWS).- Algunos jugadores son conocidos por su coherencia, y otros se dividen en 90 minutos memorables. Con ese espíritu, aquí está la selección de MLSsoccer.com de los mejores 5 desempeños individuales en la MLS esta temporada, en orden cronológico aproximado:

Josef Martinez: 7 goles en 7 días

Aquí fue un caso en el que una actuación sobresaliente se extendió a tres juegos separados. El alero del Atlanta United Josef Martinez tuvo un excelente septiembre, anotando en cinco de seis partidos ese mes y cuatro consecutivos. Durante esa racha de cuatro partidos anotados, Martínez jugó en tres juegos en una semana, anotando un gol en una victoria por 3-0 sobre el FC Dallas para abrir el estadio Mercedes-Benz el 10 de septiembre. Luego lo siguió con back-to-back hat tricks, contra New England el 13 de septiembre en una derrota por 7-0 , y luego en un wild 3-3 empate contra Orlando City el 16 de septiembre. Fue sin dudas el período más prolífico de cualquier jugador esta temporada, o casi cualquier, sinceramente.

Patrick Mullins: Cuatro goles en un juego

Para las hazañas de anotación de goles, Patrick Mullins ha vencido a Martínez, al menos en 90 minutos de acción. El delantero del DC United anotó cuatro goles el 23 de septiembre en un triunfo por 4-0 sobre los Earthquakes de San José . En el proceso, se convirtió en el undécimo jugador en la historia de la MLS en anotar cuatro goles en un juego, y anotó sus goles más rápido que nadie , en solo 31 minutos. Puede haber sido una temporada difícil en general para Mullins, pero por una noche, definitivamente fue el rey de la colina MLS.

Lee Nguyen: Cuatro asistencias en un juego

¿Qué hay sobre septiembre y actuaciones espectaculares? No está claro lo que había en los estadios de la MLS, pero aquí hay otro para todas las edades, ya que el mediocampista de New England Revolution Lee Nguyen anotó cuatro asistencias en un solo partido en una victoria 4-0 sobre Orlando City el 2 de septiembre. Con ese desempeño, se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLS en contar cuatro ayudantes en un partido, y terminó tercero en la MLS en asistencias para la temporada.

Justin Morrow: truco del sombrero del defensor

Deténteme si ya escuchó esto antes, pero otra actuación notable en la MLS llegó a fines de septiembre, cuando el defensa del Toronto FC Justin Morrow anotó un hat trick en una victoria por 4-2sobre los New York Red Bulls . Que haya sido en el mismo juego cuando Toronto aseguró su primer Supporters ‘Shield debe haberlo hecho mucho más dulce. Si bien hemos escuchado hablar de que Morrow no es realmente un defensor en la retaguardia de tres hombres de TFC, no debería restarle importancia a la posición de Morrow como wingback de ala izquierda que anotó ocho goles, su marca más alta de su carrera en la temporada. Oye, si estás caliente, estás caliente, no importa en qué posición juegues.

Zack Steffen: lanzamientos eliminados Ronda blanqueada en la carretera

En retrospectiva, puede ser fácil ver a Columbus Crew SC como finalistas del Eastern Conference Championship, considerando que ingresaron a los playoffs en una racha invicta de 10 partidos, con mucho, el mejor de la liga para cerrar la temporada regular. Pero volvemos a la ronda eliminatoria, cuando viajaron al estadio Mercedes-Benz para enfrentarse al Atlanta United, que tiene un alto índice de anotaciones. Entra Zack Steffen . El portero del Crew SC realizó ocho salvamentos en 120 minutos de regulación, y luego agregó dos salvamentos en el posterior tiroteo para llevar a Columbus a la derrota sorpresiva. Teniendo en cuenta la potencia de fuego que ataca a Atlanta y la exageración de su nuevo hogar, mantener el balón fuera de la red para todos menos una penalización en el tiroteo fue una de las actuaciones de porteros más memorables que hemos visto en mucho tiempo.