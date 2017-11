UnidosUS urge a inmigrantes a renovar el ITIN para obtener devolución fiscal

Los Ángeles, (EFEUSA).- La organización hispana UnidosUS hizo un llamado a los contribuyentes a renovar este año el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), el cual es usado por muchos inmigrantes indocumentados para pagar impuestos.

UnidosUS, antes conocido como el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), precisó que algunos usuarios del ITIN que planean presentar su declaración de impuestos y solicitar una devolución deberán renovarlo antes del próximo 31 de diciembre.

“Escasos recursos e información, o temores sobre el clima político tienden a desalentar a que miembros de nuestra comunidad renueven su número ITIN”, se lamentó UnidosUS, al invitar a los inmigrantes a renovarlo.

Aquellos que deben hacerlo son las series 70, 71, 72 u 80 (por ejemplo: 9XX-70-XXXX), al igual que aquellos que no se han utilizado en declaraciones de impuestos en los últimos tres años.

Deben renovar su ITIN “aquellos contribuyentes que no llenaron una declaración de impuestos en ninguno de los años fiscales 2014, 2015, o 2016”, explicó a Efe Yuqi Wang, analista de UnidosUS.

La experta explicó que aunque el Servicio de Rentas Internas (IRS) debe enviar una comunicación a aquellas personas que deben renovarlo, no hay necesidad de esperar a recibir la noticia oficial para proceder a la renovación.

Muchos inmigrantes indocumentados, que carecen de un número de Seguro Social, utilizan el ITIN para presentar los impuestos y recibir reembolsos por sus dependientes menores de edad (CTC).

Si no se renueva el ITIN y se presenta la declaración de impuestos, el IRS la recibirá como presentada, pero no realizará ningún desembolso al beneficiario, explicó Wang.

