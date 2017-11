Empresa compra un terreno fronterizo para impedir que Trump levante su muro

Tucson (AZ), 15 nov (EFEUSA).- La empresa estadounidense Cards Against Humanity, que comercializa este popular juego de cartas, aseguró en un vídeo publicado en YouTube que compró un terreno en la frontera con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump, construya un muro con México.

Los responsables de este juego irreverente aseguran tener un “plan” para “salvar a los Estados Unidos” de Trump y evitar que se levante el muro es parte de él.

El anuncio de esta iniciativa se ha vuelto viral en internet con un vídeo que tiene ya más de 430.000 reproducciones en YouTube, lo que le convierte en el segundo más visto del día en esta plataforma.

Utilizando la sátira y humor negro, en el vídeo de 2,42 minutos se pueden ver imágenes “catastróficas” tras la elección de Trump en las que aparece gente protestando y glaciales derritiéndose.

Pero aseguran que ellos, una pequeña compañía de escritores de Chicago, salvarán al país, aunque pide la ayuda del público para lograrlo y parece que con éxito, pues la campaña ya muestra un cartel de “agotado”.

Cards Against Humanity compró un “terreno desocupado” en la frontera y contrataron los servicios de un bufete de abogados especializado para hacer el proceso de expropiación lo “más lento y costoso posible”, explica la compañía en su web.

Para afrontar el coste de los abogados, piden donativos y aseguran que a que todos los que participen el primer día de esta campaña recibirán un mapa donde se indica el terreno adquirido.

“Nos das 15 dólares y te enviaremos seis sorpresas que salvan a Estados Unidos directamente a tu puerta”, dice la compañía. “Será divertido, será raro y si votaste por Trump tendrás que aguantarte”.

La compañía de juego de cartas en su página web asegura que Trump es un “prospero golem (leyenda hebrea de una masa sin forma con la cual se puede crear un hombre artificial) que teme a los mexicanos”.

“Les teme tanto que quiere construir un muro fronterizo de 20.000 millones de dólares que todos saben que no logrará nada”, dice la empresa sobre la polémica promesa electoral de Trump.

Esta no es la primera vez que el grupo tiene al presidente en la mira, en 2016 su cofundador Max Temkin pagó por anuncios escritos en árabe en diferentes ciudades que decían: “Donald Trump no puede leer esto, pero de todas formas tiene miedo”.

Esta nueva iniciativa forma parte de la campaña de mercadeo de Cards Against Humanity para las fiestas navideñas que promete ser tan exitosa como las realizadas en el pasado.

En años anteriores, “vendieron” nada por un valor de 5 dólares y recibieron pedidos por un valor de 70.000 dólares, o incluso convencieron a 30.000 personas que compraran heces y se las enviaron en una caja o en 2016 recibieron cerca de 100.000 dólares para hacer un gran agujero en el suelo.

