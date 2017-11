Caucus Hispano critica la reforma fiscal y pide movilización de los latinos

Washington, 15 nov (EFEUSA).- Legisladores del Caucus Hispano del Congreso (CHC) pidieron hoy a la comunidad latina que se movilice con el objetivo de parar la reforma fiscal propuesta por el presidente Donald Trump, a la que calificaron de “estafa” por considerarla especialmente lesiva para la clase trabajadora.

“Es una estafa fiscal”, denunció en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Washington la congresista demócrata y vicepresidenta del CHC, Linda Sánchez, quien recalcó que “hay mucho en juego para la comunidad latina”.

De acuerdo con los datos aportados por la representante del estado de California, el actual proyecto de Ley, que estos días estudia el Congreso, es una medida que perjudicará a más de 36 millones de personas de la clase media, en la que se ubica la mayoría de la población hispana del país.

Sánchez, que calificó la propuesta del partido republicano de “completo fiasco”, afirmó que el actual Gobierno había mentido al decir que nadie de las clases medias sufriría una subida de impuestos cuando en realidad, según dijo, “no es otra cosa que un recorte fiscal para millonarios y multimillonarios”.

“Tenemos que movilizarnos”, reclamó el congresista por Nueva York José Serrano, quien pidió a la comunidad latina que no dude en ponerse en contacto con sus representantes en la Cámara de Representantes y en el Senado para poner freno a una medida que supone “un descarado insulto a los más necesitados”.

Ante las reticencias del partido Demócrata, la propuesta presentada por el partido Republicano no contempla reducir la actual tasa del 39,6 % que pagan las rentas más elevadas, pero sí incluye diversas medidas que favorecen a las clases más altas, como la supresión del impuesto de sucesiones.

Asimismo, el proyecto presentado el pasado 2 de noviembre en la Cámara de Representantes incluye una marcada reducción de la tasa impositiva a las empresas desde el 35 % actual al 20 %, y no contempla imponer un límite máximo a la aportación a los planes de pensiones, que está exenta de impuestos.

Estas son medidas que, en opinión de los congresistas demócratas que participaron este miércoles en la rueda de prensa, suponen un doble perjuicio a la comunidad latina puesto que por un lado no beneficia a la clase media y, por el otro, consideran que a la larga dificultará el acceso a los servicios sociales de los que se benefician millones de trabajadores hispanos.

“Estos programas ayudan a 6 millones de latinos a mantenerse fuera de la pobreza”, se lamentó Janet Murguía, presidenta de la organización UnidosUS, que busca servir a los intereses de la comunidad latina en el país mediante la investigación y el análisis de políticas públicas.

Según datos de esta organización, la actual propuesta supondrá una notable caída en los ingresos de un Gobierno que se verá forzado a dejar de financiar programas sociales en campos tan importantes para los hispanos como las ayudas para la compra de una vivienda o las becas para la enseñanza del inglés.

Murguía consideró que la reforma fiscal presentada por Trump es “un sinsentido” que afectará a 11 millones de niños hispanos y del que no se podrán beneficiar el 90 % de las empresas latinas.

“Quieren dar dinero a los millonarios y quitárselo a las clases trabajadoras, que son las nuestras”, denunció el congresista Tony Cárdenas, quien añadió que “cerca de 1,5 billones de dólares irán directamente de vuelta a los bolsillos de las empresas más grandes”.

Tras las grandilocuentes palabras de Trump, la puesta sobre papel de las propuestas legislativas, una en cada Cámara, ha generado el primer baño de realismo, al encontrarse con el rechazo de todo el partido demócrata e, incluso, de numerosos representantes republicanos.

“Tenemos a un caballero en la Casa Blanca que dice que va a hacer a EE.UU. grande de nuevo (“Make America Great Again”) y yo le digo: señor presidente, ya somos grandes, lo que necesitamos es más generosidad”, concluyó Serrano.

Related