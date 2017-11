Los Seahawks tienen la esperanza de recuperar al profundo Earl Thomas

Seattle (EE.UU.), (EFE).- Las bajas constantes que han sufrido los Seahawks de Seattle en su cuadro defensivo hace que tengan como gran esperanza que el profundo libre Earl Thomas pueda estar disponible esta semana y compita con el equipo.

Mientras que no tienen todavía nada claro si el tackle izquierdo Duane Brown y el profundo fuerte Kam Chancellor puedan mejorar de cara estar listos para competir de nuevo, de acuerdo a lo expresado hoy por el entrenador en jefe de los Seahawks, Pete Carroll, en su aparición semanal en la emisora de radio 710 ESPN Seattle.

Los Seahawks llegan de una importante victoria de visitantes (16-22) que consiguieron el pasado jueves por la noche ante los Cardinals de Arizona.

Thomas no entrenó la semana pasada, aunque calentó previo al partido del jueves por la noche.

La más importante de las lesiones fue la del esquinero estelar Richard Sherman, quien se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha, que se perderá lo que resta de temporada.

Carroll también confirmó que Sherman será operado esta semana y esperan que al final tenga una completa recuperación.

Brown salió en el segundo cuarto por un esguince en el tobillo derecho y ya no volvió.

Posteriormente indicó que su lesión no es nada grave, pero Carroll no aseguró que Brown podrá jugar el próximo lunes por la noche ante los Falcons de Atlanta.

Matt Tobin reemplazó a Brown el jueves y se perfilaría para hacerlo de nuevo si no puede volver esta semana.

Es una situación que se debe ver más de cerca luego que el ala defensiva de los Falcons, Adrian Clayborn, registró seis capturas –todas contra tackles izquierdos suplentes– en el triunfo de Atlanta sobre los Cowboys de Dallas (27-7).

Chancellor sufrió una molestia en la última posesión de Arizona y fue reemplazado por el novato Delano Hill.

Carroll se mostró confiado en que Thomas vuelva esta semana luego de perderse los últimos dos partidos por una lesión en el tendón de la corva. No entrenó la semana pasada pero realizó trabajo en el campo previo al partido del jueves.

“Eso espero, creo que volverá”, declaró Carroll. “Sentía que probablemente podría haber jugado si hubiese tenido un par de días para entrenar, así que debería estar de vuelta”.

A pesar de las lesiones, los Seahawks tienen marca ganadora de 6-3 y ocupan el segundo lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

